La Diputación de Córdoba promocionará los aceites de oliva de la provincia en la mayor feria internacional del sector

La Diputación de Córdoba desembarcará con su marca Sabor a Córdoba, y junto a las denominaciones de origen del aceite de la provincia, en la World Olive Oil Exhibition (WOOE), la mayor feria internacional dedicada en exclusiva al sector del aceite de oliva, que se celebra en Ifema Madrid los días 3 y 4 de marzo, "un escaparate mundial en el que pretendemos dar visibilidad a uno de los emblemas de la provincia de Córdoba, el aceite de oliva virgen extra (AOVE)".

Así lo ha manifestado este viernes el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo en la institución provincial, Félix Romero, quien ha señalado como objetivos de esta participación la dinamización del comercio internacional, el incremento del conocimiento de las variedades, la apertura de nuevos mercados y la promoción de las cualidades saludables y la versatilidad de los aceites cordobeses.

Con las denominaciones de origen Baena, Lucena y Priego

Según Romero, "acudimos a esta cita con nuestra marca Sabor a Córdoba, y lo hacemos con un estand propio bajo el amparo de la marca Córdoba Virgen Extra, junto a las DOP de Baena, Lucena y Priego, la Asociación Cordobesa de Industrias Almazaras, la DOP de Vinagre Montilla-Moriles y la asociación Vinavin", configurando una potente alianza del sector agroalimentario provincial.

El también presidente de Iprodeco ha destacado que Córdoba Virgen Extra se constituye como marca promocional con identidad propia, respaldada por el prestigio de los AOVE cordobeses, "los mejores del mundo", subrayando que Córdoba es sinónimo de calidad en aceite de oliva virgen extra.

La gran novedad de esta edición es que Iprodeco y la Diputación de Córdoba recibirán un reconocimiento por su labor en la promoción y difusión de los aceites de calidad, que se entregará el día 3 durante la inauguración de la feria.

Cata de más de 25 muestras de AOVE

La participación contará con un espacio diáfano de 54 metros cuadrados, seis mostradores —uno por entidad— y un almacén central con la imagen de Sabor a Córdoba. Además, habrá presencia en el Olive Oil Bar para dar a catar más de 25 muestras diferentes de aceite.

Romero ha recordado que la Diputación financia el 80% del coste del suelo y el estand y ha anunciado la presencia de la marca en Alimentaria Barcelona y en el Salón Gourmets de Madrid. Esta estrategia, dotada con 26.000 euros, incluye también el festival ‘Córdoba Virgen Extra’ en la Plaza de las Tendillas y la primera edición de la feria ‘Planta’ en Castro del Río, dedicada a la plantación de olivos.

Estas acciones se desarrollan en un contexto complicado para el sector, con pérdidas de cosecha estimadas entre el 30% y el 40%, por lo que, según Romero, la apuesta es reforzar la promoción y situar los aceites cordobeses en los mejores escaparates internacionales.

Programa WOOE 2026

El programa incluye catas, showcookings y encuentros comerciales con distribuidores y fabricantes, además del tradicional programa con compradores internacionales y la entrega del reconocimiento a Iprodeco.

El día 3 de marzo a las 10.30 horas se celebrará el acto de reconocimiento; a las 12.00 habrá un showcooking de alta cocina con denominaciones de origen de Baena, Lucena y Priego, junto a una cata conjunta. El día 4, desde las 11.00 horas, habrá actividades centradas en el arte del aceite, nuevos showcookings, catas y un desafío WOOE entre denominaciones de origen, culminando a las 13.00 con un showcooking de tapas con la DOP de Lucena.