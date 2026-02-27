Del Medievo a Juego de Tronos: nueve rutas imprescindibles para recorrer los castillos de Córdoba
La Diputación de Córdoba edita una guía con 23 fortalezas repartidas en nueve recorridos para descubrir no solo las fortalezas sino los rincones de la provincia
Con el permiso de la también andaluza provincia de Jaén, Córdoba es uno de los territorios con un mayor número de fortalezas y castillos medievales, que son muestra de una herencia histórica y un patrimonio cultural y monumental de referencia.
Los castillos medievales de la provincia de Córdoba ofrecen más allá de la oportunidad de visitar la fortaleza en sí, descubrir la riqueza histórica, turística, natural y gastronómica de la provincia. Un atractivo para el visitante que hace un año la Diputación de Córdoba materializó en la iniciativa ‘Castle Love’, presentada en la Feria de Turismo Internacional de 2025, y que ahora vuelve con una nueva edición acompañada de una guía de 23 fortalezas imperdibles agrupadas en nueve rutas que invitan a prolongar la estancia en la provincia y descubrir otras experiencias que ofrecen los municipios en los que se ubican los castillos.
Estos son los 23 castillos de Córdoba para ‘enamorarse’
Estas son las fortalezas, y localización, que pueden visitarse en la ruta de ‘Castle Love’:
- Alcázar de los Reyes Cristianos – Córdoba
- Castillo de Aguilar de la Frontera – Aguilar de la Frontera
- Castillo de Almodóvar del Río – Almodóvar del Río
- Castillo de Baena – Baena
- Castillo de Belmez – Belmez
- Castillo de Bujalance – Bujalance
- Castillo de Cabra – Cabra
- Castillo de Cañete de Las Torres – Cañete de Las Torres
- Castillo de Carcabuey – Carcabuey
- Castillo de Castro del Río – Castro del Río
- Castillo de Doña Mencía – Doña Mencía
- Castillo de Espejo – Espejo
- Castillo de Hornachuelos – Hornachuelos
- Castillo de Iznájar – Iznájar
- Castillo de los Sotomayor y Zúñiga – Belalcázar
- Castillo de Lucena – Lucena
- Castillo de Luque – Luque
- Castillo de Montilla – Montilla
- Castillo de Palma del Río – Palma del Río
- Castillo de Priego de Córdoba – Priego de Córdoba
- Castillo-Palacio de Zuheros – Zuheros
- Torre de Garci Méndez – El Carpio
- Torreón de Monturque – Monturque .
Nueve rutas para descubrir las fortalezas de Córdoba
Las nueve rutas propuestas agrupan los castillos seleccionados con una propuesta de visita para uno, dos o más días.
Entre fortalezas y atalayas en La Subbética
- Castillos: Iznájar, Priego de Córdoba, Carcabuey
Un recorrido de dos días para explorar tres castillos emblemáticos, con un enfoque en la historia andalusí y cristiana, incluyendo catas de aceite DOP y experiencias gastronómicas locales.
Centinelas de La Subbética
- Castillos: Doña Mencía, Luque, Castillo-Palacio de Zuheros
Un recorrido en el Parque Natural de las Sierras Subbéticas, visitando castillos con impresionantes vistas y disfrutando de la cultura local.
Arquitecturas del poder en La Subbética
- Castillos: Cabra, Lucena
Visita a los castillos medievales que narran historias de poder y fortaleza, destacando las impresionantes vistas y el legado histórico.
Castillos del Guadajoz y Roma Viva
- Castillos: Espejo, Castro del Río, Baena
Recorrido por fortalezas medievales y vestigios romanos en la comarca de Guadajoz-Campiña Este.
De la gran torre al guardián del valle
- Castillos: Belalcázar, Belmez
Ruta para descubrir la torre del castillo de Belalcázar, la más alta de la Península, y explorar la tradición minera del castillo de Belmez.
Entre ríos y coronas: Córdoba fortificada
- Castillos: Alcázar de los Reyes Cristianos, Almodóvar del Río
Un recorrido por dos de los castillos más emblemáticos de Córdoba, con historias de reyes y batallas, incluida una visita a la famosa locación de Juego de Tronos.
Herencia del Gran Capitán: Entre viñedos y fortalezas
- Castillos: Torreón de Monturque, Castillo de Aguilar de la Frontera, Castillo de Montilla
Combinación de historia medieval y viticultura, visitando castillos y bodegas en la campiña cordobesa.
Testigos de frontera en el Alto Guadalquivir
- Castillos: Torre de Garci Méndez, Castillo de Bujalance, Castillo de Cañete de las Torres
Un recorrido por fortificaciones históricas en la zona fronteriza del Alto Guadalquivir.
Castillos entre fiordos y azahares
- Castillos: Castillo de Hornachuelos, Castillo de Palma del Río
Explora castillos situados en entornos naturales únicos, rodeados de montañas y huertas de naranjos.
‘Castle Love’: 13 experiencias únicas para tu visita
Las nueve rutas propuestas en la guía editada por la Diputación de Córdoba van acompañadas de 13 experiencias turísticas para enriquecer la visita a las fortalezas de la provincia.
- Iznájar: Sabores junto al agua. Un recorrido por el castillo de Iznájar, conocido como el "Castillo Alegre", donde se disfrutan vistas increíbles y se vive una experiencia interactiva, el "Scape Castle", una dinámica para resolver pistas y "liberar" la fortaleza. La experiencia culmina con un almuerzo junto al embalse de Iznájar.
- Belalcázar: la torre infinita en la dehesa de Los Pedroches. En Belalcázar, los visitantes disfrutan de una visita guiada por la imponente Torre del Homenaje del Castillo de los Sotomayor, la más alta de la Península, mientras exploran la dehesa cordobesa y la tradición del jamón ibérico, todo aderezado con un espectáculo flamenco.
- Castle & Stars (Belmez). Esta experiencia combina la historia minera del Castillo de Belmez con una sesión de observación astronómica al caer la noche, disfrutando del cielo nocturno mientras se degustan productos locales como jamón ibérico y vinos.
- Entre murallas y manos maestras (Castro del Río). Un día para descubrir el castillo de Castro del Río y sus alrededores. La experiencia incluye una visita al castillo, un paseo por el Barrio de la Villa, y una demostración en vivo de la tradicional artesanía de la madera de olivo.
- El Gran Capitán y los vinos de crianza (Montilla). Recorrido por el Castillo-Alhorí de Montilla, donde se descubre la historia de Gonzalo Fernández de Córdoba, "El Gran Capitán", seguido por una visita a bodegas locales para degustar vinos DOP Montilla-Moriles.
- Relatos entre piedras, sabores con historia (Cabra). Un recorrido teatralizado por el Castillo de Cabra, donde los personajes históricos revelan las historias del lugar, culminando con un ágape de productos locales en el antiguo patio de armas.
- Murallas y azahar (Palma del Río). En Palma del Río, los visitantes exploran la Alcazaba y el conjunto amurallado, antes de adentrarse en una finca ecológica de naranjas, donde se disfruta de una degustación de zumo recién exprimido.
- Fortaleza y aceite, un legado de siglos (Priego de Córdoba). Priego de Córdoba ofrece una visita al Castillo de Priego, con vistas al entorno natural de olivos centenarios, y una cata sensorial de aceite de oliva virgen extra, acompañado de productos locales.
- Tras las puertas del ducado, historia en escena (Espejo). La experiencia comienza con una visita teatralizada al Castillo Ducal de Espejo, donde personajes históricos guían a los visitantes a través de la historia, y culmina con una degustación de productos locales o cata de vinos Montilla-Moriles.
- Ecos de piedra y reflejos en el agua (Almodóvar del Río). Una experiencia completa que incluye una visita teatralizada al Castillo de Almodóvar del Río, conocido por su aparición en Juego de Tronos, y un paseo en barco solar en el embalse de La Breña II, disfrutando del paisaje.
- Del Castillo del Moral a las Tres Culturas (Lucena). Los visitantes exploran el Castillo del Moral de Lucena en una visita teatralizada, seguida de un Escape Room Patrimonial donde deben liberar el alma de Boabdil. La jornada culmina con una experiencia gastronómica inspirada en las tres culturas históricas de Lucena.
- Sabores al abrigo de la fortaleza (Luque). En Luque, se explora la fortaleza de origen andalusí, con una visita guiada y una degustación de aceites con D.O.P Priego de Córdoba y quesos artesanales, todo ello dentro del recinto del castillo.
- Sabores que nacen al pie del Castillo (Zuheros). Un recorrido por el Castillo de Zuheros, con vistas impresionantes del Parque Natural de las Sierras Subbéticas. La experiencia incluye una cata de cinco tipos de quesos locales y una degustación de productos típicos.
- Javier Fernández se proclama en Villanueva de Córdoba nuevo campeón de España cortando jamón
- Almodóvar del Río se opone al permiso de investigación para reabrir la mina de Calamón
- La aparición de un manantial en una aldea de Iznájar afecta a varias viviendas: 'Ha pasado lo mismo que en Grazalema
- La Junta recibe nueve ofertas de empresas interesadas en la mejora de la carretera que conecta Córdoba y Jaén
- Ximénez Iluminación elige Aguilar de la Frontera para su nuevo centro logístico en la A-304
- La Rambla despide con gratitud a las Hermanas Mercedarias, que dejan el pueblo tras 140 años
- Seis acusadas se enfrentan a 17 años de cárcel por agredirse con lanzas en el Infanta Margarita de Cabra
- La Diputación de Córdoba destina 74.000 euros a la recuperación de la cubierta del cuartel de la Guardia Civil en Adamuz