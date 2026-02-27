Del Medievo a Juego de Tronos: nueve rutas imprescindibles para recorrer los castillos de Córdoba

Con el permiso de la también andaluza provincia de Jaén, Córdoba es uno de los territorios con un mayor número de fortalezas y castillos medievales, que son muestra de una herencia histórica y un patrimonio cultural y monumental de referencia.

Los castillos medievales de la provincia de Córdoba ofrecen más allá de la oportunidad de visitar la fortaleza en sí, descubrir la riqueza histórica, turística, natural y gastronómica de la provincia. Un atractivo para el visitante que hace un año la Diputación de Córdoba materializó en la iniciativa ‘Castle Love’, presentada en la Feria de Turismo Internacional de 2025, y que ahora vuelve con una nueva edición acompañada de una guía de 23 fortalezas imperdibles agrupadas en nueve rutas que invitan a prolongar la estancia en la provincia y descubrir otras experiencias que ofrecen los municipios en los que se ubican los castillos.

Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba. / Francisco González

Estos son los 23 castillos de Córdoba para ‘enamorarse’

Estas son las fortalezas, y localización, que pueden visitarse en la ruta de ‘Castle Love’:

Nueve rutas para descubrir las fortalezas de Córdoba

Las nueve rutas propuestas agrupan los castillos seleccionados con una propuesta de visita para uno, dos o más días.

Entre fortalezas y atalayas en La Subbética

Castillos: Iznájar, Priego de Córdoba, Carcabuey

Un recorrido de dos días para explorar tres castillos emblemáticos, con un enfoque en la historia andalusí y cristiana, incluyendo catas de aceite DOP y experiencias gastronómicas locales.

Centinelas de La Subbética

Castillos: Doña Mencía, Luque, Castillo-Palacio de Zuheros

Un recorrido en el Parque Natural de las Sierras Subbéticas, visitando castillos con impresionantes vistas y disfrutando de la cultura local.

Arquitecturas del poder en La Subbética

Castillos: Cabra, Lucena

Visita a los castillos medievales que narran historias de poder y fortaleza, destacando las impresionantes vistas y el legado histórico.

Castillos del Guadajoz y Roma Viva

Castillos: Espejo, Castro del Río, Baena

Recorrido por fortalezas medievales y vestigios romanos en la comarca de Guadajoz-Campiña Este.

De la gran torre al guardián del valle

Castillos: Belalcázar, Belmez

Ruta para descubrir la torre del castillo de Belalcázar, la más alta de la Península, y explorar la tradición minera del castillo de Belmez.

Castillo de Belalcázar. / Rafa Sánchez

Entre ríos y coronas: Córdoba fortificada

Castillos: Alcázar de los Reyes Cristianos, Almodóvar del Río

Un recorrido por dos de los castillos más emblemáticos de Córdoba, con historias de reyes y batallas, incluida una visita a la famosa locación de Juego de Tronos.

Herencia del Gran Capitán: Entre viñedos y fortalezas

Castillos: Torreón de Monturque, Castillo de Aguilar de la Frontera, Castillo de Montilla

Combinación de historia medieval y viticultura, visitando castillos y bodegas en la campiña cordobesa.

Testigos de frontera en el Alto Guadalquivir

Castillos: Torre de Garci Méndez, Castillo de Bujalance, Castillo de Cañete de las Torres

Un recorrido por fortificaciones históricas en la zona fronteriza del Alto Guadalquivir.

Castillos entre fiordos y azahares

Castillos: Castillo de Hornachuelos, Castillo de Palma del Río

Explora castillos situados en entornos naturales únicos, rodeados de montañas y huertas de naranjos.

‘Castle Love’: 13 experiencias únicas para tu visita

Las nueve rutas propuestas en la guía editada por la Diputación de Córdoba van acompañadas de 13 experiencias turísticas para enriquecer la visita a las fortalezas de la provincia.