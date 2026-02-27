"Con el consumo de energía, el coste de generar un litro de agua es de tres céntimos de euro"

-¿Cómo detecta Genaq, hace dos décadas, la necesidad de crear soluciones alternativas de producción de agua?

-Nació del Grupo Keyter, como un primer proyecto de I+D en el que se buscaba aprovechar el agua que se condensa en los equipos de climatización y refrigeración. De este aprovechamiento surgió la idea de tratar el agua y convertirla en agua de alta calidad, para el consumo humano, con un consumo eléctrico que hiciera que fuera más barata que el agua embotellada.

-¿Qué fórmula patenta esta empresa para conseguir generar agua potable en cualquier lugar del mundo?

-Nuestros generadores atmosféricos de agua toman el aire del exterior y lo filtran en dos etapas. Luego, en la cámara de condensación, se extrae la humedad gracias a un circuito frigorífico. Una vez condensada el agua, pasa por un tratamiento que incluye filtración, mineralización y tecnología UV.

-¿Con qué velocidad y volumen, actualmente, son capaces los equipos de Genaq de proporcionar abastecimiento hídrico?

-Nuestros generadores son capaces de suministrar entre 50 y 5.000 litros al día, lo que permitiría abastecer de agua potable a entre 15 y 1.500 personas. Para ello, hemos invertido un tiempo aproximado de 18 años, con diez ingenieros a tiempo completo, en desarrollo de tecnología y pruebas en cámara climática optimizando la adaptación dinámica de los generadores a las condiciones climáticas de cada momento.

-¿Qué fuentes de energía y qué potencia de suministro precisan los equipos?

-Nuestros generadores pueden conectarse a una red eléctrica convencional, a energía renovable como placas solares, hidrógeno verde, etcétera, normalmente para ubicaciones remotas; y a grupos electrógenos, que se usan habitualmente para la respuesta a catástrofes naturales. La energía que consumen nuestros generadores en condiciones normales es de 0,2 kw/h por cada litro generado.

-¿En qué niveles económicos de coste de producción de agua se mueve este método?

-Con ese consumo de energía, considerando el coste de la electricidad de España, el coste de generar un litro de agua es de 3 céntimos de euro.

-¿Qué reconocimientos han logrado desde 2008?

-Entre los premios recibidos destacaría el Sello de Excelencia de la Unión Europea, el Premio Feindef de defensa español, el premio xTechInternational del Departamento de Defensa de Estados Unidos o ser finalistas en el prestigioso premio de empresas emprendedoras Entrepreneurship World Cup. Aunque, probablemente, el premio que internamente más nos ha llenado es el de Empresa Solidaria, por parte de la oenegé lucentina Infancia Solidaria, con la que colaboramos en un orfanato en Kenia.

-¿Qué otras variantes patenta Genaq acerca del aire acondicionado?

-Tenemos diversas herramientas para proteger nuestra tecnología aplicadas en intercambiadores de calor, diseños frigoríficos, software de control, etcétera.

-¿En cuántos países ha estado presente esta empresa?

-Hasta el momento hemos suministrado nuestros generadores en 76 países, como en el ejército de Estados Unidos, la Cruz Roja en Guatemala, la empresa constructora Acciona en Portugal o Eiffage en Senegal, la armada de Nigeria, una plataforma petrolífera de Ensco en Australia, las oficinas de Pepsi en Perú, el ejército de Malasia u hoteles Meliá en Cuba.

-¿Cuáles han sido las acciones humanitarias, militares o de cooperación que han requerido de los equipos de Genaq?

-En el ámbito humanitario, destacaría un generador solar de 5.000 litros al día para comunidades remotas de Yibuti o un campamento de refugiados en Jordania. En catástrofes, probablemente, las realizadas en España últimamente, con la UME en la dana de Valencia o las recientes inundaciones en Andalucía. Aunque hemos trabajado principalmente en el extranjero, como en el huracán María en Puerto Rico. Y en defensa, que es el sector donde más actividad hemos tenido, nuestros proyectos incluyen cuarteles en España, como el de El Higuerón, en Córdoba, que funciona como validación para la Base Logística; contenedores autónomos de las fuerzas armadas de Estados Unidos, generadores móviles para el ejército francés en la Guayana Francesa o generadores con fotovoltaica en Malasia.