El Centro de Participación Activa de Pozoblanco renueva sus instalaciones con una inversión de 250.000 euros

El Centro de Participación Activa de Pozoblanco ha sido objeto de una inversión de alrededor de 250.000 euros destinada a la modernización y mejora de sus instalaciones, según se ha puesto de manifiesto durante una visita de la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Dolores Sánchez, que ha estado acompañada por el alcalde de la localidad, Santiago Cabello, y la directora del centro, Salud Sánchez.

La delegada, que ha tenido un recuerdo para el periodista Juanlu Dorado, fallecido esta misma semana, ha subrayado que "estas actuaciones buscan convertir los centros de participación activa en espacios de referencia para las personas mayores, donde puedan desarrollar actividades y mantener relaciones sociales".

La responsable autonómica ha señalado que "el objetivo es que estos centros funcionen como un punto de encuentro habitual para los usuarios, fomentando el envejecimiento activo y combatiendo la soledad no deseada".

Financiada con fondos europeos

En concreto, las actuaciones han estado encaminadas a cambiar el suelo del centro, la barra del bar y también el mobiliario optando por elementos adaptados. Esta última inversión ha contado con fondos europeos, según ha precisado Sánchez. Del mismo modo, la delegada ha resaltado la actividad del centro con talleres de ocio, deportivos, pero también encaminados a ayudar a los usuarios a adaptarse a temas informáticos o de nuevas tecnologías. Todo ello, buscando que estos centros sean "espacios con alma".

Durante la visita, el alcalde pozoalbense ha destacado la importancia de estas inversiones, que ha calificado como una apuesta por mejorar los servicios destinados a las personas mayores del municipio. En este sentido, ha agradecido el esfuerzo inversor realizado en el centro, que cuenta con más de 3.200 socios y recibe diariamente a unos 750 usuarios que participan en actividades formativas, deportivas y de ocio.