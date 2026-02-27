Tradición
El BOE hace oficial la declaración de Interés Turístico Internacional de la Semana Santa de Baena
La Semana Santa consolida su proyección internacional y se sitúa en el mapa de las grandes celebraciones españolas
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la resolución de la Secretaría de Estado de Turismo por la que se concede el título de Fiesta de Interés Turístico Internacional a la Semana Santa de Baena, lo que hace oficial una declaración que ya fue comunicada por el propio Ministerio el pasado mes de septiembre, una vez que la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Baena recibió el informe favorable del Gobierno de la Junta de Andalucía y se verificó que cumplía con todos los requisitos establecidos en la orden ministerial que regula estas distinciones.
La concesión del título de Fiesta de Interés Turístico Internacional sitúa ya definitivamente la Semana Santa baenense en el mapa de las grandes celebraciones de España y consolida su proyección exterior, a la vez que pone de manifiesto su papel como motor cultural y económico de la localidad del Guadajoz-Campiña Este.
Celebraciones recientes
Tras varias celebraciones organizadas a raíz de la comunicación oficial por parte del Ministrio, el pasado sábado el Teatro Liceo acogió un acto institucional organizado por el Ayuntamiento. El evento reunió a autoridades civiles y religiosas, representantes del tejido cofrade y numerosos vecinos para compartir una celebración que ya forma parte de la historia de la ciudad.
Junto a la alcaldesa, María Jesús Serrano, que presidió el acto, estuvieron el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina; la subdelegada del Gobierno, Ana López Losilla y el alcalde de Puente Genil y presidente de la ruta Caminos de Pasión, Sergio Velasco, entre otras autoridades.
