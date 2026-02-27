Baena inaugura la séptima Feria de Oportunidades y del Stock con descuentos y actividades hasta el sábado

El Ayuntamiento de Baena ha inaugurado este viernes la VIII edición de la Feria de Oportunidades y del Stock, una cita ya consolidada en el calendario comercial del municipio que se celebra en el Palacio de Congresos durante este viernes y el sábado, en horario ininterrumpido de 11:00 a 22:00 horas.

El acto de apertura ha contado con la alcaldesa junto a la delegada de Comercio del Consistorio y del presidente de Uneba, entidad organizadora del evento en coordinación con el Ayuntamiento. Durante su intervención, los representantes municipales han agradecido la presencia de los medios de comunicación y han subrayado la importancia de esta iniciativa, que responde a la demanda directa de comerciantes y autónomos del sector textil, calzado, artesanía, perfumería y otros ámbitos del comercio local.

La Feria reúne este año a 18 expositores que ofrecen productos con importantes descuentos y promociones especiales. Además de las oportunidades comerciales, el programa incluye actividades paralelas, sorteos y, como atractivo añadido, una paella gratuita prevista para la jornada festiva del 28 de febrero, coincidiendo con el Día de Andalucía.

Desde el Ayuntamiento se ha destacado el papel estratégico del comercio de proximidad como motor de empleo y dinamización económica. “El comercio no solo genera puestos de trabajo, sino que da vida a nuestras calles, a nuestro casco histórico y a nuestros barrios”, han señalado, poniendo en valor la amplitud y diversidad del tejido comercial baenense.

El Plan Estratégico del Comercio, a punto

En este sentido, el Consistorio ha anunciado la próxima presentación del Plan Estratégico de Comercio, un documento clave para planificar acciones de apoyo al sector y optar a nuevas líneas de subvención. Asimismo, se prevé la reactivación del plan de ayudas Juntos por Baena y Albendín, destinado a respaldar a emprendedores y empresarios locales.

La Feria del Stock se enmarca en un fin de semana de intensa actividad en la localidad, marcado por la celebración del Día de Andalucía y el inicio de la Cuaresma. Para facilitar la asistencia, se ha habilitado un servicio de autobús lanzadera desde la Caseta Municipal con salidas periódicas hacia el Palacio de Congresos.

Los organizadores han animado a vecinos y visitantes a aprovechar el buen tiempo y acercarse al recinto ferial para respaldar al comercio local y disfrutar de una oferta variada y competitiva, consolidando así esta cita como referente comercial en la comarca