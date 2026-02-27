El Ayuntamiento de Priego debate el incremento de la criminalidad y la no convocatoria de juntas de portavoces

Varios de los temas abordados en el turno de ruegos y preguntas, entre ellos la no convocatoria desde hace meses de la junta de portavoces y el incremento del índice de criminalidad, así como varios incidentes ocurridos recientemente, centraron en la noche de este jueves el debate político de la sesión ordinaria del pleno de la Corporación municipal de Priego correspondiente al mes de febrero.

La sesión arrancó con la lectura del manifiesto con motivo del 8M y la aprobación de la propuesta de adhesión del Consistorio a la declaración institucional por el día mundial de las enfermedades raras 2026, aprobándose igualmente una serie de rectificaciones de la modificación de la ordenanza reguladora del ciclo integral del agua en Priego por 4.392,07 euros, varios reconocimientos extrajudiciales de crédito (el más importante de 148.800 euros) y una moción de Vox en la que se planteaba que las hermandades y colectivos sociales sin ánimo de lucro estuvieran exentos de abonar las tasas de ocupación de vía pública.

Polémicas

La sesión de mero trámite cambió de manera radical en el turno de ruegos y preguntas, cuando los grupos de la oposición plantearon al equipo de gobierno los motivos por los que no se habían convocado en los últimos meses las juntas de portavoces. El alcalde, Juan Ramón Valdivia, argumentó que el motivo de base por el que han dejado de convocarse está en la denuncia presentada en su día por el PSOE ante la fiscalía contra el alcalde, "que ha roto por completo la armonía que, hasta el momento de presentarse dicha denuncia, había caracterizado el trato político" de este mandato. Valdivia volvió a ofrecer al portavoz del PSOE la posibilidad de pedir disculpas públicas por todo lo ocurrido, algo que finalmente no se produjo.

Previamente, la portavoz de IU, Vanesa Tauste, se interesó por la moción presentada por su formación y aprobada en abril de 2025 en la que se planteaba la creación de un listado de proveedores municipales que, como reconoció el equipo de gobierno, "no se ha realizado". Así lo afirmó Javier Ibáñez, presidente del Área de Obras y Servicios, uno de los departamentos municipales en los que mayor número de contratos menores se producen.

Índices de criminalidad

Por su parte, el PSOE dio lectura a un escrito de la protectora Unión Animal en el que se solicitaba información sobre el centro de recuperación felina, del que como apuntó la edil responsable, Inés Mérida, "se está buscando una ubicación". Igualmente, los socialistas denunciaron el cierre del Recreo de Castilla, poniendo sobre la mesa los datos que ha arrojado el último informe sobre criminalidad, que, en el caso de Priego, han supuesto un incremento del 11,4%.

El concejal responsable de Seguridad Ciudadana, José Guzmán, reiteró que, en comparación con localidades similares y pese a ese incremento en el índice de criminalidad, lo que se traduce en 500 infracciones penales durante el año 2025, "Priego sigue siendo un municipio seguro".

Denuncia de Fuente Tójar

Por último, el PSOE preguntó por la denuncia formulada por la alcaldesa de Fuente Tójar en relación a los más de 17.000 euros extras que la empresa de aguas ha cobrado al Consistorio tojeño, apuntando el alcalde que es la propia Junta de Andalucía "la que cobra ese canon de depuración, por lo que en ningún caso esa cantidad es un beneficio para el Ayuntamiento de Priego".