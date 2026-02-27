El Ayuntamiento de Cabra autoriza la instalación de una empresa de frío industrial que creará 50 nuevos empleos

El Ayuntamiento de Cabra ha aprobado este viernes un expediente urbanístico que permitirá el desarrollo de una nueva inversión industrial en la ciudad y la creación de alrededor de medio centenar de puestos de trabajo. Así lo anunció el alcalde, Fernando Priego, tras la concesión de una licencia de obras a la empresa Green Cold.

Esta compañía de ámbito nacional está especializada en el diseño, ingeniería y ejecución de proyectos de climatización y ventilación para el sector industrial y comercial.

Según explicó el primer edil, la actuación supone un nuevo impulso al tejido productivo local y consolida la dinámica de crecimiento económico que vive Cabra. «Es una fantástica noticia, porque confirma que la industria egabrense sigue creciendo y que esta inversión viene acompañada de la creación de en torno a cincuenta empleos», señaló Priego.

El alcalde vinculó este anuncio a otras iniciativas recientes en materia de empleo, como la próxima apertura de un establecimiento de Burger King en la ciudad, que conllevará la generación de 25 nuevos puestos de trabajo.

Otros expedientes

Asimismo, avanzó que el Consistorio trabaja actualmente en otros expedientes relevantes relacionados con el crecimiento empresarial e industrial de Cabra, que se irán dando a conocer a medida que se vayan aprobando. En este sentido, recordó el anuncio realizado durante la apertura oficial del Centro de Desarrollo Universitario de la Universidad de Córdoba en la ciudad.

Por último, el regidor de la localidad agradeció «la confianza de la empresa Green Cold en Cabra y su apuesta por el crecimiento socioeconómico del municipio», subrayando que la creación de empleo «es la mejor noticia que podemos ofrecer a nuestros vecinos y vecinas».