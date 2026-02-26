Ximénez Iluminación elige Aguilar de la Frontera para su nuevo centro logístico en la A-304

La Corporación municipal de Aguilar de la Frontera ha acordado por unanimidad autorizar la implantación de un nuevo centro logístico en el municipio, esta vez promovido por la empresa de Puente Genil Ximénez Iluminación.

Esta nueva infraestructura se ubicará en el término municipal, concretamente en la carretera A-304, que une Aguilar y Puente Genil y ya cerca de este último municipio. El proyecto contempla la creación de un centro destinado al almacenamiento de motivos luminosos ornamentales por parte de Ximenez, empresa líder y referente internacional del sector "que encuentra en Aguilar el espacio idóneo para su expansión". indican desde el Ayuntamiento.

Desde el equipo de gobierno aguilarense se destaca que la nueva ordenanza reguladora de la prestación compensatoria por el uso y aprovechamiento extraordinario del suelo rústico, aprobada el pasado año, "ha facilitado la llegada de esta iniciativa, junto al firme interés de otras empresas que ya tramitan su implantación en nuestra localidad".

Nave de trabajo de Ximénez en Puente Genil. / CÓRDOBA

Compensación económica

Esta norma tiene como finalidad establecer una compensación económica para aquellas empresas que deseen implementarse en Aguilar, fijando una cuantía por dicho aprovechamiento. Con su aprobación, el Ayuntamiento ya dispone de un marco claro que favorece la llegada de inversiones y refuerza la competitividad de nuestro municipio.

Este proyecto "constituye, sin duda, una excelente noticia para Aguilar, ya que generará empleo directo e indirecto y contribuirá a consolidar nuestra localidad como un enclave estratégico de referencia en el ámbito logístico", resaltan.

De hecho, serán 36.000 metros cuadrados de naves para almacenar grandes estructuras y materiales de diferente tipo, e instalar un taller para la fabricación de las grandes estructuras.

Aunque esta aprobación es un avance fundamental, el procedimiento administrativo requiere aún de varios trámites adicionales para que esta iniciativa se ponga en marcha.