Reunión en Madrid con el alcalde

Renfe estudiará que paren trenes Avant en la estación de Villanueva de Córdoba

El Ayuntamiento prepara la solicitud al Ministerio para que la estación sea declarada como obligación de servicio público

Estación de trenes de Villanueva de Córdoba durante el corte de la línea Madrid-Andalucía.

Estación de trenes de Villanueva de Córdoba durante el corte de la línea Madrid-Andalucía. / A.M.C.

Antonio Manuel Caballero

Villanueva de Córdoba

El alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes, mantuvo este miércoles una reunión en Madrid con el director general adjunto a Presidencia, Estrategia y Relaciones Institucionales de Renfe, Sergio Bueno, al que trasladó el interés de que paren más trenes, entre ellos Avant, en la estación Villanueva de Córdoba–Los Pedroches y que esta infraestructura sea declarada de Obligado Servicio Público (OSP).

El alcalde señaló que Renfe coincide en las pretensiones del Ayuntamiento de alcanzar esa declaración y las posibilidades que supondría en cuanto a contar con más paradas y billetes. Una petición que se debe realizar al Ministerio de Transportes y que ya prepara el Consistorio. Además, Renfe realizará un informe sobre el histórico de frecuencias, billetes y usuarios de la estación "para que lo podamos incorporar a la petición que haremos al Ministerio".

El último tren de Madrid

Por otra parte, y a petición del alcalde, también se compromete a estudiar la viabilidad de que paren trenes Avant en la estación, ya que actualmente solo se detienen trenes Avlo de Renfe. En concreto, el alcalde solicitó un tren de primera hora de la mañana con Córdoba y el último tren de Madrid que salía a las 20.00 horas y que en ambos casos dejaron de parar hace algún tiempo.

A la reunión acudieron además otros cargos directivos de Renfe como la representante de Renfe Andalucía o el director de negocio de Alta Velocidad de la compañía, mientras que acompañaron al alcalde las concejalas Susana Cristín y Natividad Pedraza.

Agradecimiento de Renfe durante el corte de la línea ferroviaria

El alcalde destacó el agradecimiento recibido por parte de Renfe al Ayuntamiento por su colaboración en el periodo de corte la línea de alta velocidad Madrid–Andalucía tras el accidente de Adamuz, por el papel fundamental desarrollado durante un mes por la estación de Los Pedroches para el transporte de viajeros.

Como anécdota, el alcalde y los representantes del Ayuntamiento tuvieron que recurrir a la estación de Puertollano para poder viajar a Madrid "ante la imposibilidad de encontrar billetes en nuestra estación, y fue lo primero que trasladé al director general de Renfe en cuanto nos sentamos, porque no tiene sentido".

Igualmente, el alcalde ha avanzado que el próximo martes día 10 de marzo visitará la estación la directora de estaciones de Adif a instancias también de Isaac Reyes para comprobar el estado que presenta, caracterizado por la falta de mantenimiento y con distintas deficiencias.

