Un permiso de investigación minera en Carcabuey desata la oposición de conservacionistas y agricultores de la Subbética

Las organizaciones conservacionistas Salvemos la Subbética y Ecologistas en Acción han presentado un recurso de alzada contra la concesión de un permiso de investigación minera en el término municipal de Carcabuey, publicado en el BOJA el 30 de enero por la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Córdoba. En un comunicado, ambos colectivos denuncian que la Junta "ha autorizado este proyecto sin informar a más de 30 propietarios de olivar centenario afectados, vulnerando sus derechos fundamentales". Además, señalan que el proyecto, que afecta a una superficie de 2 cuadrículas mineras, se ubica en el parque natural de las Sierras Subbéticas, "un espacio protegido por la normativa europea, sin haber sido sometido a evaluación ambiental adecuada".

Para ambas organizaciones, "este permiso es el paso previo a la apertura de una cantera que destruiría un territorio de enorme valor ambiental, agrícola y paisajístico", por lo que han solicitado la suspensión cautelar inmediata del permiso denunciando el caso ante la Comisión Europea.

Igualmente, critican "la falta de interés y el silencio cómplice" de la dirección del Parque Natural, añadiendo que han tenido que ser los grupos ecologistas los que informen sobre el proyecto en la última junta rectora del Parque Natural celebrada en noviembre del pasado año.

Con estos argumentos, tanto Salvemos la Subbética como Ecologistas en Acción han hecho pública su desconfianza tanto por el proyecto en sí como por los gestores del espacio protegido, "que solo comunican de lo que les conviene, dejando atrás asuntos de gran importancia y que afectan negativamente a muchos agricultores y al territorio de la Subbética".

El Ayuntamiento estará "vigilante"

La zona donde se ubica el proyecto, denominado "Serrano", se encuentra ubicada en el término municipal de Carcabuey, cuyo alcalde, Juan Miguel Sánchez, en declaraciones a Diario CÓRDOBA, ha señalado que desde el Consistorio se han interesado por este tema "desde el primer momento que tuvimos conocimiento del mismo". En este sentido, Sánchez señala que han preguntado directamente tanto al director del Geoparque como al delegado de Medio Ambiente, "trasladándonos desde la Delegación que es un primer paso administrativo necesario y pertinente que no conlleva ningún derecho a llevar a cabo ninguna prospección", afirmando que los trabajos de catas y estudio "no tienen apenas impacto ambiental".

Para el alcalde carcabulense, "desde el Ayuntamiento confiamos en el criterio técnico de la Delegación de Medio Ambiente y su defensa de nuestro patrimonio natural, y comprendemos y compartimos la preocupación de los vecinos, de los ecologistas y de cualquier persona a la que afecte este tema", advirtiendo que estarán vigilantes, “para que se haga todo conforme a la legislación medioambiental vigente y siempre defenderemos la protección de nuestras zonas con alto valor natural, paisajístico y geológico".