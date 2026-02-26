Palma del Río contará con una de las oficinas de atención a afectados por el temporal aunciadas por el Gobierno

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha informado este jueves en la rueda de prensa previa al pleno municipal que Palma del Río contará con una oficina "para gestionar e informar de todas las ayudas para paliar los daños ocasionados durante las borrascas" que se ubicará en el propio ayuntamiento. Este punto de información fue anunciado por la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López Losilla, esta misma semana en conversación telefónica con la alcaldesa, y se ubica en Palma del Río porque "ha sido una de las localidades más afectadas por el temporal", como ha explicado la regidora, que ha dado "especialmente las gracias a la Subdelegación".

Desde esta oficina se prestará asesoramiento y tramitación de expedientes con cargo a las ayudas publicadas por el Gobierno de España en el Real Decreto Ley publicado recientemente en el que se destinan más de 7.000 millones de euros para los damnificados.

Ayuda con la tramitación

La alcaldesa ya ha sido informada junto al primer teniente de alcalde, Juan Trujillo, por la subdelegada en una reunión este lunes y ambos también están trabajando en poner "otro punto de información para otro tipo de ayudas que vengan desde otras administraciones como la Junta de Andalucía".

Matilde Esteo informa, este jueves, de la oficina que se instalará en Palma del Río. / J. Muñoz

De esta forma pretenden desde el Consistorio palmeño "resolver las numerosísimas dudas que tienen los ciudadanos y que tenemos también nosotros mismos a la hora de tramitar las ayudas de las distintas administraciones".

Por último, Esteo mencionó también que espera que pronto se puedan tramitar también las ayudas de la Diputación de Córdoba, "que han sido un poco bloqueadas", ya que son necesarias "para todos los ayuntamientos y poder trabajar para paliar los daños que hemos tenido".