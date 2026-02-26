Convocatoria
La nueva oferta de empleo público en Lucena prevé diez plazas y crear tres bolsas de trabajo
El Ayuntamiento lucentino reforzará su plantilla en la Biblioteca, Informática, Deportes y Servicios Operativos
Nuevos procesos de selección de personal en el Ayuntamiento de Lucena reforzarán la plantilla municipal en la Biblioteca Pública Municipal y en secciones como Informática, Deportes y Servicios Operativos. Por acuerdo unánime de la mesa general de negociación, el Consistorio impulsa la oferta de empleo y la creación de hasta tres bolsas de trabajo correspondientes a las categorías de técnico informático, técnico auxiliar informático y coordinador de actividades deportivas.
De igual modo, la misma oferta de empleo público incluye la cobertura de una plaza de auxiliar ayudante de archivo y biblioteca, en régimen de personal funcionario de carrera, a través de un sistema de concurso oposición. El concejal de Recursos Humanos, Francis Aguilar, puntualizó que esta incorporación obedece "a la necesidad de reforzar un servicio esencial" y ligado a la conservación, organización y protección del patrimonio documental y bibliográfico municipal.
Finalmente, el Consistorio activa convocatorias para dotar plazas de personal laboral fijo, exactamente dos oficiales de jardinería, tres oficiales de alumbrado público y cuatro de guardas portero en centros educativos. Al respecto de las plazas de jardinería y alumbrado, rige el desarrollo de pruebas prácticas y valoración de méritos, mientras que sí concurre un examen teórico para el trabajo de guarda portero.
Las bolsas de empleo, en tres meses
Desde el gobierno municipal prevén que las bolsas de trabajo se resolverán en unos tres meses. Las demás convocatorias se extenderán, a priori, en un período de seis meses.
Aguilar resaltó la postura colectiva "de diálogo y responsabilidad institucional". Por lo demás, el Consistorio muestra optimismo en el objetivo de culminar, al término del primer semestre de este año, hasta el 90% de los procedimientos desarrollados con las últimas ofertas de empleo público para proveer unas 50 plazas.
