El Museo Arqueológico de Cabra rinde homenaje a Antonio Ruz Ruiz con la Pieza del mes

El espacio museístico incorpora a sus fondos la colección donada por la familia del homenajeado

El director del Museo, Antonio Moreno, acompañado por Tina Romero y Rafael Luna Leiva, viuda y amigo.

El director del Museo, Antonio Moreno, acompañado por Tina Romero y Rafael Luna Leiva, viuda y amigo. / J. MORENO

José Moreno

José Moreno

Cabra

El Museo Arqueológico Municipal de Cabra ha acogido la presentación de la “Pieza del Mes” correspondiente a febrero, un acto de marcado carácter patrimonial que ha servido también para rendir homenaje a Antonio Ruz Ruiz, fallecido el pasado año. La protagonista ha sido una lucerna o lámpara de aceite de época ibérica, datada entre los siglos V y I antes de Cristo y procedente de la comarca egabrense.

La pieza, realizada en cerámica a torno, se vincula a contextos rituales del mundo ibérico y destaca tanto por su buen estado de conservación como por su valor histórico, al constituir un testimonio significativo del uso simbólico de la luz en los cultos de la Antigüedad.

Pieza del mes del Museo Arqueológico de Cabra.

Pieza del mes del Museo Arqueológico de Cabra. / J. MORENO

La presentación ha estado a cargo del director del Museo, Antonio Moreno, acompañado por Tina Romero y Rafael Luna Leiva, viuda y amigo, respectivamente, de Antonio Ruz Ruiz. Durante el acto se ha puesto de relieve la reciente donación al Museo de la colección particular del investigador, integrada por diversas piezas de interés arqueológico que pasan a formar parte de los fondos patrimoniales municipales.

Moreno ha subrayado la importancia de esta incorporación, que permite sumar al patrimonio común de la ciudad materiales reunidos a lo largo de los años por Ruz Ruiz, garantizando su conservación, estudio y difusión pública, al tiempo que su nombre queda vinculado de forma Permanente a una institución comprometida con la defensa del patrimonio histórico egabrense.

El acto tuvo también un componente emotivo, concebido como un reconocimiento a la trayectoria personal y cultural del homenajeado, destacando su profundo conocimiento del territorio, su compromiso con la divulgación y su aportación al estudio del patrimonio local desde ámbitos como la geografía, la arqueología y la fotografía.

Por su parte, Rafael Luna Leiva recordó la faceta más humana de Antonio Ruz Ruiz, resaltando su generosidad, discreción y constante voluntad de compartir conocimiento, mientras que Tina Romero expresó su satisfacción al comprobar que las piezas conservadas por su marido “se encuentran en el mejor lugar posible, al servicio de la historia y de la ciudadanía”.

Con esta donación, la colección Antonio Ruz Ruiz queda integrada en los fondos del Museo Arqueológico de Cabra, contribuyendo a ampliar el conocimiento sobre el pasado de la comarca y reforzando el compromiso municipal con la protección y puesta en valor del patrimonio histórico.

