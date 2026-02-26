Lucena estima en 25 millones de euros las pérdidas agrícolas por el temporal, a la espera de más evaluaciones

Las estimaciones iniciales cuantifican en 25 millones de euros las pérdidas económicas soportadas en las explotaciones agrícolas olivareras de Lucena a consecuencia del tren de borrascas. Unos cálculos que, previsiblemente, aumentarán al examinar con mayor precisión y referencias temporales estos efectos negativos y que tampoco computan los perjuicios derivados de las afecciones en la aceituna y su posterior conversión en un aceite de oliva lampante, sin obtener la calidad del producto virgen extra. Las lluvias y el viento persistentes desplazaron el fruto al suelo o provocaron deterioros irreversibles.

La amplia red de caminos rurales

Al mismo tiempo, en las infraestructuras agrícolas persisten severos deterioros en el camino de Porras, que enlaza con el término municipal de Benamejí, así como en el camino del Comisario, ambos trazados agrícolas de titularidad municipal, así como en las vías pecuarias con competencia autonómica de La Campuzana y Camino Viejo de Rute. Lucena posee una red de caminos rurales con más de 900 kilómetros y unos 400 trayectos.

En su visita a Lucena este jueves, el delegado territorial de Agricultura, Francisco Acosta, apuntó que desde la Junta pretenden, "a primeros de mayo, poder actuar en los caminos" que requieren intervenciones de emergencia por sufrir cortes al tráfico, la calificación de intransitables o riesgos patentes por hundimientos o deslizamientos. El propósito radica en "facilitar el trabajo de los agricultores".

Francisco Acosta, Aurelio Fernández y Javier Pineda, tras la rueda de prensa en Lucena.al en Lucena. / M. González

Una partida específica del Ejecutivo andaluz, dotada con 120 millones e insertada en un Plan Actúa engrosado con 1.000 millones atenderá la reparación de estos caminos rurales y, además, el fondo común para compensar pérdidas en el sector agrícola alcanza los 700 millones, aparte del paquete de medidas anunciado por el Gobierno central.

El Ayuntamiento ha remitido un informe sobre los caminos

Igualmente, junto al alcalde, Aurelio Fernández, y el concejal de Agricultura y Servicios Operativos, Javier Pineda, recordó que la administración autonómica emitirá los decretos correspondientes para que los ayuntamientos soliciten las ayudas extraordinarias. Acosta precisó que la Junta "valora la idea" de otorgar ayudas directas destinadas a indemnizar por menoscabos en efectos productivos, árboles caídos, daños en las explotaciones, incidencias en los sistemas de riego y otros destrozos en las infraestructuras y fincas. En principio, las ayudas se cursarán durante la primera quincena de abril para recibir los abonos en junio.

Por su parte, el alcalde lucentino expuesto que han remitido un informe con aquellos caminos con "peores" condiciones y que "necesitan de una actuación rápida", confiando en una respuesta con celeridad desde las distintas administraciones porque Lucena, "a pesar de su actividad industrial, tiene una actividad agrícola muy importante y es un sector fundamental".