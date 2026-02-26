Juan José Campillos Cañas pregonará la Semana Santa de Iznájar

La Biblioteca Pública Municipal Julio Burell acogió en la tarde de este miércoles el acto oficial de presentación de los carteles anunciadores de la Semana Santa de Iznájar y de El Paso 2026, en un evento que reunió a representantes institucionales, cofradías, hermandades y colectivos del tejido asociativo local. En el mismo se anunció que Juan José Campillos Cañas será el pregonero de este año.

El acto contó con la presencia del alcalde de Iznájar y titular de Cultura, Lope Ruiz; representantes de la Cofradía de Santa Marcela, encargada este año del diseño del cartel oficial y de la organización del pregón de Semana Santa; así como miembros de El Paso, la representación viviente de la Pasión y Muerte de Jesús. Asimismo, asistió una nutrida representación de las cofradías y hermandades de la localidad, que arroparon con su presencia este acto que marca el inicio del calendario cuaresmal en el municipio.

Durante su intervención, el alcalde destacó que “la Semana Santa de Iznájar es una de las expresiones culturales y religiosas más singulares de nuestra provincia, una manifestación que forma parte de nuestra identidad colectiva y que el pueblo ha sabido conservar generación tras generación”. Ruiz subrayó además la implicación de vecinos y vecinas en cada detalle de la celebración, desde los desfiles procesionales hasta las representaciones teatrales que acompañan a las imágenes.

La Semana Santa de Iznájar se caracteriza por una puesta en escena única que se desarrolla en las calles del municipio, donde las procesiones se complementan con representaciones teatrales en vivo de la Pasión y Muerte de Jesús. En ellas, las figuras bíblicas lucen caracterizaciones de época y rostrillos intencionadamente grotescos, elementos distintivos que se encuentran en camino de ser reconocidos como Bien de Interés Cultural.

Una estética singular

Esta singular estética, junto a elementos tan visuales como los morriones coronados de flores de papel o la participación de La Judea, confiere a la Semana Grande iznajeña un carácter inconfundible.

En nombre de la Cofradía de Santa Marcela, Susana Ramírez, agradeció la confianza depositada para asumir la responsabilidad de anunciar la Semana Santa 2026 y de organizar el pregón. Destacaron que el cartel es “un homenaje a las raíces y a la tradición viva de Iznájar, a esa mezcla de fervor, teatralidad y sentimiento popular que convierte cada procesión en una experiencia irrepetible”. Asimismo, invitaron a vecinos y visitantes a participar activamente en todos los actos programados.

Por su parte, María José Quintana, presidenta de Hisn-Paso-Ashar El Paso puso en valor el papel fundamental de esta representación viviente, considerada la obra pasionista más antigua de la provincia de Córdoba, cuyos orígenes se remontan al siglo XVII.

Recordaron que más de doscientos vecinos participan cada año, de manera no profesional, en la puesta en escena de los quince cuadros que recorren desde la Entrada Triunfal en Jerusalén hasta el Santo Entierro, convirtiendo esta cita en un acontecimiento cultural y social de primer orden.

Pregón

El acto sirvió también para anunciar que el pregón oficial de la Semana Santa 2026 tendrá lugar el domingo 22 de marzo, a las 11:30 horas, en la Parroquia de Santiago Apóstol, y correrá a cargo de Juan José Campillos Cañas, quien será el encargado de exaltar y anunciar esta celebración tan arraigada en el municipio.

La Semana Santa de Iznájar, que combina tradición histórica, fervor religioso y una inigualable dimensión escénica, constituye uno de los rituales más profundos de la comarca y una experiencia pasionista que no deja indiferente a quienes la viven, ya sea como protagonistas o como visitantes.

Noticias relacionadas

Con la presentación de sus carteles oficiales, Iznájar inicia la cuenta atrás hacia una nueva edición de esta manifestación única de fe, cultura e identidad colectiva.