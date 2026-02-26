El GDR Subbética impulsa un convenio de inclusión sociolaboral en Benamejí

El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) de la Subbética Cordobesa ha formalizado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Benamejí y la Asociación de Padres de Personas con Diversidad Funcional Física y Psíquica “Los Apañaos” para impulsar el desarrollo del tejido asociativo y reforzar la inclusión sociolaboral en el municipio.

El acuerdo contempla la financiación para la adquisición de un abatidor de temperatura destinado al Taller de Restauración Social “Los Apañaos”, con un coste máximo estimado de 4.600 euros, aportado al 50% por el GDR Subbética y el Ayuntamiento de Benamejí. Esta inversión permitirá garantizar el cumplimiento de la normativa sanitaria y mejorar la calidad del trabajo formativo que se desarrolla en el taller.

El Taller de Restauración Social tiene como finalidad fomentar la inclusión social y la capacitación profesional de personas en situación de vulnerabilidad a través de actividades relacionadas con la hostelería y la restauración. Además, el equipamiento adquirido será de utilidad para el futuro Taller Especial de Empleo actualmente en fase de planificación, reforzando el compromiso conjunto con el desarrollo económico local.

A la firma del convenio, celebrada en la sede del GDR en Cabra, asistieron el presidente de la entidad, Aurelio Fernández, así como la alcaldesa de Benamejí, Carmen Lara, y el máximo responsable del colectivo “Los Apañaos”, Mateo Burgos, en un acto que visualiza la cooperación institucional como herramienta clave para avanzar en cohesión social y desarrollo territorial.

En este sentido, el presidente del GDR Subbética ha destacado que “este convenio representa el modelo de colaboración público-privada que defendemos para generar oportunidades reales en nuestros municipios”. “La inclusión debe traducirse en inversiones útiles que faciliten la capacitación profesional y la integración laboral de las personas con mayores dificultades”, ha añadido Fernández.

El GDR Subbética reafirma así su papel como entidad dinamizadora de la comarca, acompañando a los ayuntamientos y respaldando a las asociaciones en proyectos que generan impacto social, económico y laboral en los 14 municipios del territorio.