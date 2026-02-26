Fuente Tójar reclama a Priego la devolución de más de 17.000 euros de la factura del agua

El Ayuntamiento de Fuente Tójar ha reclamado formalmente al de Priego "la revisión, rectificación y devolución de las cantidades cobradas indebidamente por la aplicación del canon autonómico en las facturas del suministro de agua que Priego emite al Consistorio tojeño", que asciende a más de 17.000 euros.

Así lo ha indicado la alcaldesa tojeña, Mari Fe Muñoz, en un comunicado en el que señala que, "tras un análisis técnico y jurídico, el Ayuntamiento ha detectado que desde principios de 2024 se viene cargando a Fuente Tójar un impuesto que no les corresponde cobrarnos".

El canon ya se paga directamente a la Junta

Según ha explicado, ese canon "ya lo pagan los tojeños y las tojeñas en sus recibos, y desde el Ayuntamiento nos encargamos de pagarlo directamente a la Junta de Andalucía según la normativa vigente", añadiendo que, "por tanto, lo que está pasando es que Priego nos está cobrando otra vez por el mismo agua, es decir, que estamos pagando dos veces por lo mismo".

En concreto, Muñoz ha precisado que el importe total de esta situación supera ya los 17.000 euros, matizando que en 2024 "se facturó de más al Consistorio tojeño unos 6.500 euros, cantidad que en 2025 superó los 10.500 euros".

Según Muñoz, "mi prioridad absoluta es proteger el interés general de mis vecinos y vecinas y no voy a permitir que se pierda ni un solo euro de nuestro pueblo".

Sin respuesta de Priego

En este sentido, Mari Fe Muñoz señala que hace una semana el Ayuntamiento de Fuente Tójar remitió una reclamación formal al de Priego, de la que, como afirma, "hasta ahora no hemos recibido ningún tipo de respuesta". Escrito en el que, como matiza Muñoz, "hemos exigido que revisen y rectifiquen todas las facturas desde 2024; que dejen de cobrarnos ese canon indebidamente y, lo más importante, que nos devuelvan cada céntimo cobrado por error".

La alcaldesa ha enmarcado esta situación en el contexto de la relación que mantienen ambas administraciones para la compra de agua destinada al abastecimiento en Fuente Tójar, recordando que, "casualmente, este gravamen empieza a aplicarse en el primer trimestre de 2024, coincidiendo en fechas con la brutal subida en el precio del suministro que se nos impuso de manera unilateral, sin comunicación previa ni negociación, como indicaba el convenio".