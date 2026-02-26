Fallece Emilio Pozo, un histórico del flamenco y de IU en Puente Genil

El mundo del flamenco llora este jueves la pérdida de Emilio Pozo Leal a los 72 años de edad. El que fuera concejal de Festejos durante la etapa de gobierno de Izquierda Unida fue el principal responsable de la transición local del Partido Comunista a Izquierda Unida. Formó parte de la Corporación municipal desde el año 1991, siendo uno de los impulsores de que Manuel Baena Cobos encabezara las listas de IU a la Alcaldía. A Baena Cobos le acompañó en dos de los tres mandatos en los que estuvo al frente de la Alcaldía. Nunca se ha desvinculado de su actividad política ni ha faltado a las asambleas del partido.

Emilio Pozo era, ante todo, uno de esos pontaneses ilustres cuyas letras han acompañado composiciones que forman parte del sentir popular del municipio. Aficionado al flamenco prácticamente desde su infancia, Emilio Pozo fue descubriendo las bondades del noble arte de la mano de Canalejas, Gordito de Triana, la Paquera, Mairena, Fosforito... Posteriormente se trasladó a Barcelona, descubriendo a cantautores que le provocaron "la necesidad de unir las palabras a las distintas emociones que agitaban mi pensamiento".

Fue a partir de ahí cuando se dedicó a la composición, trabajando con diferentes artistas y dejando un gran legado. Recientemente publicó 117 cantares y un romance por bulerías, un extracto de las cientos de letras que atesoraba, y que hacen un recorrido cabal de las distintas sensibilidades del flamenco.

De carácter alegre, amable y campechano, Emilio Pozo deja una huella imborrable en la cultura pontanesa.