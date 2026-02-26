La Diputación y la Junta sitúan a Córdoba como referente en la formación del personal de emergencias

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha mantenido hoy un encuentro con el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en el que ambos han coincidido en situar a Córdoba como referente en la formación del personal en la gestión de emergencias. Fuentes ha recordado la colaboración entre ambas administraciones que se evidencia en el acuerdo que permite utilizar las instalaciones del Centro Agropecuario o los parques de Bomberos de la provincia para impartir enseñanzas en materia de seguridad y medio ambiente, además de las materias relacionadas con la agroindustria.

El presidente de la Diputación ha apuntado que “con este encuentro nuestro objetivo es avanzar en el compromiso que tenemos con dos pilares fundamentales como son la preparación de nuestro personal de emergencias y el impulso de la Formación Profesional, sin los cuales no sería posible mantener el nivel de excelencia en estas materias en nuestra provincia”. De hecho, la institución provincial, a través de su Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, mantiene suscrito un convenio con el IES Galileo Galilei y EUFP Ilerna, que permitirá la rotación de 30 alumnos de Grado Medio y Superior en Emergencias y Protección Civil en los parques de Baena, Lucena, Priego, Puente Genil, Palma del Río, Pozoblanco, Montoro y La Carlota”.

Ambas instituciones han dado ahora un paso más en la formación en emergencias de manera que la Diputación firmará un acuerdo con el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA) con el objetivo de reforzar la formación para los profesionales del Consorcio Provincial de Bomberos y Protección Civil.

Igualmente, han acordado formalizar un convenio con el 112 para el apoyo a la redacción de los Planes Locales de Emergencias por Incendios Forestales (PLEIF), el documento técnico que establece cómo debe reaccionar un municipio andaluz ante el fuego en sus montes.

Para Fuentes, “Andalucía es un referente en la gestión de emergencias, gracias al trabajo que se realiza desde la Consejería que lidera Antonio Sanz, con un enfoque que se basa en la planificación, la anticipación y la coordinación y cooperación entre administraciones”. En este sentido, ha recordado que “la gestión que se ha realizado en el trágico accidente de Adamuz o durante el temporal que ha sufrido Andalucía ha sido ejemplar”.

“La coordinación entre administraciones, la profesionalidad de los equipos de emergencias y la rápida activación de los protocolos han sido determinantes. Nuestros bomberos provinciales, el 112, Protección Civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad y el conjunto del operativo han demostrado que Andalucía cuenta con un sistema sólido, eficaz y preparado para afrontar situaciones extremadamente complejas”, ha destacado el presidente de la Diputación.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha remarcado la importancia de contar con un modelo de gestión de las Emergencias que da una respuesta con garantías a los retos que plantea el cambio climático, como el tren de borrascas que atravesó Andalucía hace 15 días y que todavía mantiene a personas desalojadas de sus casas.

En este sentido, Antonio Sanz ha recordado que Andalucía ha abierto camino en España con la creación de la Agencia de Emergencias de Andalucía y ha incidido en la importancia de “estar preparados para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía”. “Hemos visto en las recientes tragedias cómo con planificación, prevención, coordinación, con recursos y profesionales formados en emergencias la respuesta es la que se necesita”, ha afirmado.