Condenada a prisión tras ser interceptada con cocaína y heroína ocultas en el sujetador en Córdoba

La Audiencia provincial de Córdoba ha condenado a tres años de prisión a una acusada que fue sorprendida con cocaína y heroína ocultas en la ropa interior cuando viajaba en coche hacia Palma del Río. Esta encartada aceptó los hechos durante el juicio, que ha sido celebrado en los últimos días, y el tribunal le ha aplicado la atenuante de grave adición a estupefacientes.

De acuerdo con el fallo dictado por la sección segunda, que ha sido facilitado a este periódico por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los magistrados consideran probado que los hechos ocurrieron cerca de la medianoche del 28 de septiembre de 2022. La joven, de 30 años de edad entonces, circulaba en la parte trasera de un vehículo por la carretera A-431, en dirección hacia Palma del Río.

A la altura del kilómetro 52, el coche fue interceptado por una dotación de la Guardia Civil, que efectuaba un control rutinario. Los agentes identificaron a los ocupantes y, "ante la actitud sospechosa que presentaba la acusada", le practicaron un cacheo con su consentimiento. En ese momento le intervinieron 60 gramos de cocaína y 212 gramos de heroína, de diferentes purezas, que llevaba escondidas en su ropa interior.

Recoge la sentencia que la cocaína intervenida habría alcanzado un valor de 3.652 euros en el mercado ilegal, en tanto que la heroína podría ser vendida por 1.020 euros. También afirma que estas sustancias iban a ser destinadas por la acusada a su distribución a terceras personas. En aquel tiempo, la procesada "sufría una grave adición a sustancias estupefacientes que mermaba, levemente, sus facultades volitivas", añade el texto.

La sentencia, que fue dictada in voce y declarada firme en el juicio tras la aceptación de los hechos y de las penas por parte de la acusada, la condena a tres años de prisión por un delito contra la salud pública con sustancias que causan grave daño a la salud. Además, deberá abonar una multa de 4.672 euros.