'Castle Love' propone nueve rutas para enamorarse de los castillos de Córdoba

Córdoba es una de las provincias españolas con un mayor número de fortalezas y castillos medievales. Su condición de tierra fronteriza durante dos siglos y medio, al final de la Reconquista y especialmente en la zona sur, explica la abundancia de edificios castrenses que con el tiempo fueron perdiendo su función original. En la actualidad adornan numerosos pueblos y sirven de bastión para el turismo, con algunos de ellos -muy pocos- todavía habitados.

Para potenciar la llegada de visitantes hasta estos municipios que se reparten a lo largo y ancho de toda la provincia, la Diputación Provincial ha puesto en marcha una nueva campaña de promoción bajo el título Castle Love. La iniciativa ya fue presentada el año pasado en Fitur (la Feria de Turismo de Madrid), pero ahora se amplía con más castillos, una guía editada en papel (que puede descargarse de forma gratuita aquí) y nuevas experiencias en torno a las fortalezas. Además, el producto se ha rediseñado para facilitar su promoción por parte de agencias de viajes.

Puede ser una buena oportunidad para que los propios cordobeses conozcan esta parte del patrimonio y de la historia que, aunque puede verse desde kilómetros de distancia, se aprecia mejor al pie de las murallas. "Los cordobeses no conocemos lo que hay en la provincia", ha dicho durante la presentación el presidente de la Diputación Provincial, Salvador Fuentes. La frase la han suscrito también Narci Ruiz, diputada de Turismo, y Cisco García, deportista cordobés que promociona las rutas a través de un vídeo.

Narci Ruiz, Cisco García y Salvador fuentes, en la presentación de 'Castle Love'. / CÓRDOBA

Descripción de la guía

La guía Castle Love está articulada en torno a nueve rutas principales con 23 castillos, casi el doble que en la primera edición presentada el año pasado. Además, se incluyen 13 experiencias diferentes que pueden disfrutarse durante unas horas y que combinan turismo, gastronomía o artesanía.

Los 23 castillos incluidos en Castle Love están repartidos por todas las comarcas de la provincia, aunque domina la Subbética con ocho fortalezas. Cada una de las nueve rutas agrupa dos o tres fortalezas que pueden visitarse durante un par de días. La guía, además, incluye una gran cantidad de información práctica para facilitar la visita.

Salvador Fuentes ha manifestado que las rutas del proyecto se presentarán en Berlín "para que el mundo conozca la provincia de Córdoba", porque "se nos abre una ventana de negociación impresionante y vamos a aprovecharla".

Narci Ruiz, por su parte, ha resumido que "vamos a promocionar un catálogo de rutas y experiencias en torno a las principales fortalezas y castillos de nuestra provincia, que no son pocos". Además, ha asegurado que la guía se irá ampliando con el tiempo.

Finalmente, Cisco García ha recordado que durante su infancia recorrió la Subbética desde Cabra, donde pasaba los veranos, y ha animado a visitar los castillos cordobeses, "sitios donde hay silencio, con gente cotidiana del pueblo que va a su ritmo, y eso te llena el alma".

Las rutas

Las rutas, que recorren toda la provincia de Córdoba, son Entre fortalezas y atalayas en la Subbética, Centinelas de la Subbética, Arquitecturas del poder de la Subbética, Castillos del Guadajoz y Roma Viva, De la gran torre al guardián del valle, Entre ríos y coronas: Córdoba fortificada, Herencia del Gran Capitán: entre viñedos y fortalezas, Testigos de frontera en el Alto Guadalquivir y Castillos entre fiordos y azahares.

De los 23 castillos que las integran, 12 estaban previamente incluidos en el proyecto Castle Love y se han añadido 11 fortalezas más que presentan potencial para formar parte de paquetes o experiencias turísticas. Cada ruta o experiencia puede integrar, además de los castillos, otros recursos culturales y territoriales del destino en cuestión.

En cuanto a las experiencias turísticas, el nuevo producto contempla un total de 13 experiencias, de entre 4 y 6 horas de duración, por los castillos de Iznájar, Belalcázar, Belmez, Castro del Río, Montilla, Cabra, Palma del Río, Priego, Espejo, Almodóvar del Río, Lucena, Luque y Zuheros.

Tanto las rutas como las experiencias se adaptan a distintos perfiles y temporadas y se han diseñado incorporando criterios de sostenibilidad y apoyo a proveedores y comercios locales. De este modo, se facilita a los turoperadores que puedan diseñar paquetes a medida garantizando la competitividad y el equilibrio territorial.

El proyecto se apoya en una página web (www.castlelove.es) y en la difusión de material impreso y audiovisual. Para dar a conocer la ruta Centinelas de la Subbética, que recorre Doña Mencía, Luque y Zuheros, se ha elaborado un vídeo protagonizado por el tenista paralímpico y creador de contenido Cisco García y su pareja, Raquel Rostro. Asimismo, próximamente se darán a conocer nuevos vídeos para dar a conocer el resto de rutas.