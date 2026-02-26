La Campiña Sur reivindica el valor de los oficios artesanos en el Día de la Mancomunidad

Montilla ha acogido este jueves el acto institucional del Día de la Mancomunidad Campiña Sur, en el que se ha reconocido la trayectoria de tres empresas emblemáticas de la comarca y se ha reivindicado el valor de los oficios artesanos como motor económico y seña de identidad del territorio.

El Auditorio Envidarte de Montilla ha sido el escenario de esta celebración, organizada por la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa, que ha distinguido a Panadería Gonzalo Ansio (San Sebastián de los Ballesteros), Tonelería del Sur-Casknolia (Montilla) y Cerámica Ivanros (La Rambla) por su contribución al patrimonio productivo, cultural y económico de la comarca.

El acto ha reunido a alcaldes y alcaldesas, representantes empresariales y sociales de los doce municipios, así como al presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, a la delegada territorial de Empleo de la Junta de Andalucía, María Dolores Gálvez, y a la diputada de Igualdad, Auxiliadora Moreno.

Además, el presidente de la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa, Miguel Ruz, ha destacado durante su intervención que estos reconocimientos, "aunque se personalicen en tres nombres, tienen un sentido mucho más amplio, porque lo que ponemos en valor es la excelencia de tres grandes tradiciones que forman parte de nuestra idiosincrasia comarcal".

Autoridades y representantes de las instituciones, durante el acto. / José Antonio Aguilar

Panadería Gonzalo Ansio

En ese sentido, ha subrayado que la Panadería Gonzalo Ansio "representa una forma de trabajar que mantiene vivo el sabor auténtico de nuestras tradiciones", y ha puesto el acento en la importancia del comercio de cercanía como patrimonio vivo de la comarca, "capaz de generar empleo y prestigio más allá del ámbito local, porque la gastronomía artesana nos recuerda, también, que el territorio también se expresa a través del gusto, que nuestros pueblos conservan un legado culinario que nos une y que, con esfuerzo y calidad, un horno familiar puede alcanzar reconocimiento nacional".

Casknolia

Por otro lado, el responsable comarcal ha defendido el papel de la tonelería al referirse a Tonelería del Sur-Casknolia como "un arte que habla de nosotros al mundo y pieza indispensable para la Denominación de Origen Montilla-Moriles, porque sin tonelería no hay barricas, y sin barricas no hay vino con solera", al tiempo que ha destacado que "este oficio ancestral ha sabido adaptarse a los nuevos mercados internacionales, proyectando el nombre de la Campiña Sur a nivel global".

Ivanros

Asimismo, en relación con Cerámica Ivanros, ha señalado que "la cerámica es cultura, es expresión, es trabajo artesano convertido en belleza, que ha hecho que nuestra comarca sea referente alfarero desde tiempos romanos y andalusíes, siendo el municipio de La Rambla uno de los principales centros cerámicos del país".

De igual modo, Miguel Ruz ha incidido en el significado colectivo del acto, al afirmar que simboliza "la importancia del trabajo conjunto entre los doce municipios que formamos la Campiña Sur Cordobesa, porque la cohesión territorial es una herramienta válida para afrontar los retos económicos, sociales y de sostenibilidad del futuro, así como para impulsar proyectos estratégicos que ya están comenzando a ver la luz y la Mancomunidad es el espacio donde sumamos esfuerzos, compartimos estrategias y construimos un futuro común, donde cada municipio es imprescindible".

En ese contexto, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha puesto en valor la tradición y la capacidad de innovación de las empresas distinguidas, destacando que "es un tierra de contrastes, histórica y moderna, una tierra de militares, de artistas y, sobre todo, de emprendedores que no han tenido miedo de salir al mundo llevando por bandera sus raíces".

El máximo responsable de la institución provincial también ha alabado el compromiso de los premiados "en la preservación de oficios que, de otra forma, se perderían en el olvido. Juntos refuerzan la reputación de la comarca y forman un trinomio de excelencia".

Público asistente a la celebración. / José Antonio Aguilar

Recuerdo a los fallecidos

Además, el acto ha incluido momentos de recuerdo para el cantaor Antonio Fernández Díaz Fosforito, Hijo Predilecto de la Campiña Sur y Medalla de Oro de la Mancomunidad, así como para el exalcalde de Santaella, José del Río Luna, fallecido el pasado mes de noviembre, de quien se destacó su implicación en el trabajo comarcal.

Por último, la jornada institucional se ha completado con diálogos teatralizados sobre los oficios tradicionales, a cargo del grupo de teatro La Columna de Montilla, y con una actuación musical protagonizada por la cantaora María Araceli Ramírez y la guitarrista Yolanda Mozos, en un encuentro que ha vuelto a poner en valor el patrimonio productivo como elemento clave del desarrollo de la Campiña Sur Cordobesa.