Cabra conmemora el 8M con un amplio programa de actividades hasta abril

El Ayuntamiento de Cabra ha presentado la programación de actividades organizadas con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el próximo 8 de marzo. La iniciativa, impulsada por la delegación de Igualdad y Mujer y el Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) junto con las asociaciones de mujeres, persigue dar visibilidad, reivindicar y reforzar el papel de la mujer en la sociedad egabrense.

La delegada municipal de Igualdad y Mujer, Pilar López junto a Genoveva Muñiz, responsable del CMIM, destacó que “el 8 de marzo no es solo un día en el calendario, sino el reflejo más fiel del trabajo que se realiza durante todo el año” desde ambos servicios municipales. En este sentido, subrayó la labor permanente de acompañamiento, asesoramiento y apoyo a las mujeres, especialmente en ámbitos como la prevención de la violencia de género, la formación, la orientación jurídica y psicológica y la promoción del bienestar personal y social.

Programación

El acto central tendrá lugar el domingo 8 de marzo en el Teatro El Jardinito, escenario del acto institucional conmemorativo. Durante el mismo se entregarán las menciones Mujeres del Año a tres egabrenses “referentes por su trayectoria, compromiso y vinculación con la igualdad”, según señaló la edil. En esta edición, las galardonadas serán Carmen Mangas Gómez, Carmen Pérez del Río y Rafi Alguacil Belmonte. López trasladó públicamente su enhorabuena a las premiadas, de quienes resaltó que “son mujeres muy queridas y conocidas en nuestra localidad, implicadas y comprometidas con la igualdad, que colaboran activamente en muchas de las iniciativas que desarrollamos a lo largo del año”.

La programación se desarrollará desde finales de febrero hasta el mes de abril e incluye actividades dirigidas a distintos públicos y edades. Entre ellas figuran talleres de bienestar emocional y relajación, charlas sobre autoestima y confianza, acciones formativas en centros educativos, actividades infantiles en el Rincón Violeta de la Biblioteca Municipal Juan Soca, además de representaciones teatrales, mesas redondas, rutas senderistas, viajes culturales y espacios de reflexión sobre el papel de la mujer en distintos ámbitos de la sociedad.

La responsable municipal destacó también la implicación de las asociaciones de mujeres de Cabra, que complementan la agenda con iniciativas propias como movilizaciones por la igualdad, desayunos molineros, homenajes y diversas acciones formativas, desarrolladas en coordinación con el Centro Municipal de Información a la Mujer.

Por otro lado, recordó que algunas actividades requieren inscripción previa, como la ruta senderista por las Chorreras y La Nava o el viaje cultural a Priego de Córdoba y Nerja (Málaga). Las inscripciones podrán formalizarse en el Centro Municipal de Servicios Sociales en horario de tarde, de 16.00 a 21.00 horas.

Finalmente, Pilar López animó a la ciudadanía a participar en la programación y reiteró el compromiso del Ayuntamiento de Cabra con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, subrayando que “las mujeres son el pilar de nuestra sociedad y sin ellas faltarían los cimientos sobre los que se construye”.