Reconocimientos por el 28F

El Ayuntamiento de Puente Genil distingue a personas y entidades por su contribución al municipio en el Día de Andalucía

El Ayuntamiento de Puente Genil ha reconocido a Rosi Rivas con el premio Toda una vida por su dedicación a la atención social y el cuidado de los mayores durante más de cuarenta años

Reconocimientos con motivo del 28F en Puente Genil.

Reconocimientos con motivo del 28F en Puente Genil. / V. Requena

Virginia Requena

Virginia Requena

Córdoba

El Teatro Circo de Puente Genil ha acogido este jueves la entrega de distinciones por parte del Ayuntamiento de la localidad con motivo del Día de Andalucía. Durante este evento especial han sido reconocidos grupos y personas que han sobresalido por promover los valores que identifican al municipio.

Entre los galardonados se encuentra María Rosario Rivas Ruiz, Rosi Rivas, quien ha recibido el reconocimiento Toda una vida por más de cuarenta años de servicio público y su compromiso continuado con la atención social y el cuidado de las personas mayores de Puente Genil.

En la categoría de Emprendimiento, Nolito´s Burger ha sido distinguido por su iniciativa emprendedora y su contribución al dinamismo económico y comercial de Puente Genil.

Además, la empresa pública municipal Egemasa ha recibido el galardón en Servicio Público por sus 25 años de prestación eficaz de servicios esenciales y su respuesta ejemplar ante situaciones de emergencia en el municipio.

Noticias relacionadas

Todos los reconocimientos

En la misma línea de reconocimientos, se incluye a María del Pilar Venegas Ruiz en Educación,por casi cuatro décadas de servicio a la educación pública y su compromiso con la formación integral del alumnado; la hermandad de la Santa Cruz en Promoción de la ciudad, por su decisiva contribución a la proyección de la Semana Santa de Puente Genil; a José Logroño Arcos, Pepe Logroño, en Deportes, por su trayectoria ejemplar y su dedicación constante al fútbol pontanés, y a la asociación Amigos de Puente Genil y a su órgano de difusión, la revista El Pontón, por cuarenta años de labor ininterrumpida en la investigación, divulgación y conservación del legado histórico y cultural de Puente Genil.

