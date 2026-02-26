Alumnos de Pedro Abad celebran una feria de turismo por las ocho provincias andaluzas

El Colegio SAFA ‘Rafaela María’ Pedro Abad ha celebrado hoy su primera Feria del Turismo, una iniciativa educativa en la que participaron 180 alumnos y alumnas de Infantil, Primaria y Secundaria junto a sus profesores y familias, y que contó con la asistencia de Juan Antonio Reyes Cuadrado, alcalde de Pedro Abad, y otros concejales de la Corporación Municipal.

Durante las semanas previas, el alumnado estuvo investigando y trabajando sobre los aspectos más característicos de cada provincia andaluza. El resultado fue la instalación de ocho stands temáticos, uno por provincia, inspirados en el formato de una feria internacional como Fitur. Cada stand estuvo atendido por cuatro estudiantes, que se fueron turnando para explicar al resto de compañeros y a las familias los principales atractivos culturales, gastronómicos, históricos y naturales de su provincia.

La feria ofreció una experiencia inmersiva y sensorial en la que no faltaron degustaciones gastronómicas, talleres, juegos, música, photocalls, realidad virtual y exposiciones temáticas.

Málaga

Uno de los espacios más llamativos fue el dedicado a Málaga, donde se pudieron contemplar biznagas como detalle decorativo, disfrutar de un photocall del tradicional “cenachero”, participar en un taller sensorial con agua, arena y conchas, y degustar espetos de sardinas —con un total de seis kilos preparados en una barca— además de otros productos típicos de la zona. También hubo gafas de realidad virtual para recorrer el Caminito del Rey, juegos lingüísticos con palabras malagueñas, folletos informativos, presentación de personajes ilustres como Picasso y Antonio Banderas, trajes típicos en maniquíes y música tradicional de verdiales ambientando el espacio.

Córdoba

El stand de Córdoba contó con un mural de fondo y un cuidado photocall decorativo compuesto por una mesita pequeña, silla de enea, mantón, gorro cordobés, guitarra y botella de vino vacía con catavinos. Varias alumnas vestidas de toreras dinamizaron el espacio, donde se pudieron degustar platos típicos como salmorejo y flamenquines. Además, se organizaron minijuegos como puzzles, se expusieron pósters de músicos y se repartieron regalos facilitados por la Diputación de Córdoba.

Cádiz

En el stand de Cádiz se instalaron códigos QR para que el alumnado explorara la flora gaditana, junto a una amplia variedad de folletos turísticos de distintas localidades. La ambientación giró en torno al Carnaval, con disfraces, máscaras decoradas por los propios niños y niñas con purpurina y colores vivos, y un photocall temático con accesorios y un gran pito como elemento decorativo.

También se recreó una mini playa con conchas que pudieron personalizar, un mural con expresiones típicas gaditanas como “No ni ná” para trabajar el lenguaje popular, y referencias a monumentos como la Catedral de Cádiz y el Gran Teatro Falla, así como a personajes ilustres como Rocío Jurado, Niña Pastori y Jesulín de Ubrique. La decoración se completó con mantel andaluz, guitarra flamenca, elementos de pesca, un barco y un cuadro de la playa de Cádiz.

Huelva

El stand de Huelva dispuso de un mural de fondo realizado por el alumnado, además de camisetas, bolígrafos y bolsas de papel promocionales. Se ofrecieron folletos turísticos —incluidos los elaborados por los propios niños y niñas— y se organizaron actividades como el taller “Dibuja el escudo de Huelva” y puzzles sobre lugares emblemáticos de la provincia. La gastronomía estuvo presente con una degustación de fresas y otras frutas onubenses, y la jornada se animó con un baile de colombianas.

Jaén

El alumnado de Infantil se centró en Jaén, representando el “mar de olivos” en un gran mural, organizando catas de aceites y variedades de aceitunas, juegos sobre fauna, medallas de animales típicos, fotografías, pósters de la Virgen de la Cabeza, actividades para colorear el escudo y reparto de folletos y camisetas.

Sevilla

El primer ciclo de Primaria (1º y 2º) trabajó Sevilla con talleres de sevillanas, puzzles de monumentos, experiencias relacionadas con la Semana Santa como el taller de costal, degustación de productos típicos como naranjas y aceites, platos tradicionales y una ambientación decorativa con rejas, farolillos y banderillas.

Granada

El segundo ciclo (3º y 4º) representó Granada mediante un juego “Quién es quién” con imágenes representativas, un recorrido narrado por la ciudad en formato pergamino, degustación de habitas con jamón y piononos, bolsas de pipas, marcapáginas inspirados en Lanjarón y un photocall de esquiador en referencia a Sierra Nevada.

Almería

El stand de Almería incluyó murales, códigos QR sobre su flora, pósters de músicos, folletos promocionales, frutas típicas, decoración con cactus y señalética de enclaves como Cabo de Gata, Mojácar, Níjar, la Alpujarra, la Alcazaba o la geoda. Además, se desarrolló un taller sobre el Indalo y el traje típico almeriense, hubo recital de poemas y una recreación del Desierto de Tabernas con una docente caracterizada de “cowboy” para explicar el Mini Hollywood.

Con esta I Feria del Turismo, el Colegio SAFA Pedro Abad reforzó su apuesta por una metodología activa y participativa, fomentando el aprendizaje cooperativo, la expresión oral, la creatividad y el conocimiento del entorno andaluz de una forma lúdica e integradora.

