El alcalde de Puente Genil defiende que el subinspector de la Policía Local se forme en la escuela pública de seguridad

El equipo de gobierno municipal explicó en el último Pleno los motivos por los que el curso de capacitación del futuro subinspector de la Policía Local no se celebrará en la Escuela de Policía Local de Puente Genil, sino en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA), con sede en Sevilla.

La aclaración llegó tras una pregunta formulada por escrito por el grupo municipal del PSOE y que defendió José Antonio Gómez, en la que se advertía de que el proceso de promoción interna para cubrir la plaza de subinspector —incluida en la Oferta de Empleo Público de 2020— culminó en diciembre de 2025 con un candidato propuesto para la realización del curso obligatorio, tal y como figura en el tablón de anuncios municipal y es accesible a la ciudadanía.

Desde la oposición se recordó que inicialmente se habían dado pasos para organizar el curso entre los meses de marzo y mayo en la escuela local, contando incluso con comunicación oficial y visado del propio IESPA. A su juicio, la decisión de la Alcaldía de trasladar la formación a Sevilla provocará un retraso en el nombramiento definitivo y un mayor coste económico, derivado del salario del agente durante el periodo formativo, los desplazamientos y los servicios extraordinarios necesarios para cubrir su puesto.

Asimismo, se cuestionó la prolongación de la jefatura accidental de la Policía Local, vigente desde enero de 2025 mediante decreto de Alcaldía, y se preguntó si el equipo de gobierno considera adecuada esta situación durante más de un año.

Defensa de la Alcaldía

En su intervención, el alcalde, Sergio Velasco, defendió la continuidad de la jefatura accidental, recordando que en mandatos anteriores esta situación se prolongó incluso durante más de tres años. Mostró además su satisfacción con el trabajo del actual jefe accidental, destacando su dedicación y anunciando que se mantendrá en el cargo hasta que se considere oportuno el relevo definitivo.

En cuanto al curso de capacitación, el regidor argumentó que, tras consultar con responsables y técnicos del IESPA, no resulta adecuado que un inspector reciba formación impartida por agentes que posteriormente estarán bajo su mando. A su juicio, lo más conveniente es que la capacitación se realice en una escuela especializada, con profesionales dedicados exclusivamente a la formación y con mayor experiencia en este tipo de procesos.

El alcalde negó que la decisión suponga un sobrecoste significativo para el Ayuntamiento, señalando que el curso tiene una duración aproximada de cuatro semanas, incluye alojamiento gratuito y que el único gasto adicional será el combustible del desplazamiento. Añadió que este tipo de formación forma parte inherente del proceso selectivo y no constituye un gasto extraordinario.