Salud
Los sindicatos rechazan la fusión laboral de los hospitales de Pozoblanco y Peñarroya-Pueblonuevo
Consideran que la medida "introduce la movilidad geográfica forzosa encubierta" y supone un retroceso para la conciliación
La fusión laboral de los hospitales de Pozoblanco y Peñarroya-Pueblonuevo que tiene planificada el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se ha encontrado con la oposición de los sindicatos con representación en la mesa sectorial de sanidad del Servicio Andaluz de Salud (CCOO, Satse, CSIF y UGT), que se han concentrado a las puertas del hospital de Pozoblanco.
Los sindicatos han vuelto a negar que esa decisión se haya realizado por consenso y se han mostrado en contra, ya que entienden que la decisión “introduce la movilidad geográfica forzosa encubierta”.
Critican el "retroceso en derechos laborales"
Para los sindicatos, esta fusión "supone un grave retroceso en derechos laborales y conciliación familiar y va a dificultar aún más la captación y fidelización de profesionales sanitarios en zonas rurales, por no hablar de que puede provocar una pérdida progresiva de servicios profesionales, especialmente en el hospital de Peñarroya-Pueblonuevo", en palabras del secretario general del sindicato de sanidad y sectores sociosanitarios de CCOO, José Damas.
Durante la concentración, los sindicatos han solicitado la paralización de cualquier avance en este proceso, así como "transparencia y rigor en la información pública, así como respeto a los cauces de negociación colectiva y a los derechos laborales".
- Javier Fernández se proclama en Villanueva de Córdoba nuevo campeón de España cortando jamón
- Almodóvar del Río se opone al permiso de investigación para reabrir la mina de Calamón
- La Junta recibe nueve ofertas de empresas interesadas en la mejora de la carretera que conecta Córdoba y Jaén
- La Diputación pide a la Junta que paralice todos los proyectos de plantas de biogás en la provincia de Córdoba
- La Junta de Andalucía pone en marcha un estudio sobre la Autovía del Olivar entre Cabra y el enlace con la N-432 para abordar mejoras
- Seis acusadas se enfrentan a 17 años de cárcel por agredirse con lanzas en el Infanta Margarita de Cabra
- De Gerendiain a Córdoba: Teresa tiene 52 años y busca a su madre biológica en San Sebastián de los Ballesteros
- El choque de dos camiones en la autovía A-45 a la altura de Aguilar provoca importantes retenciones de tráfico