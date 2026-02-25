Los sindicatos rechazan la fusión laboral de los hospitales de Pozoblanco y Peñarroya-Pueblonuevo

La fusión laboral de los hospitales de Pozoblanco y Peñarroya-Pueblonuevo que tiene planificada el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se ha encontrado con la oposición de los sindicatos con representación en la mesa sectorial de sanidad del Servicio Andaluz de Salud (CCOO, Satse, CSIF y UGT), que se han concentrado a las puertas del hospital de Pozoblanco.

Los sindicatos han vuelto a negar que esa decisión se haya realizado por consenso y se han mostrado en contra, ya que entienden que la decisión “introduce la movilidad geográfica forzosa encubierta”.

Critican el "retroceso en derechos laborales"

Para los sindicatos, esta fusión "supone un grave retroceso en derechos laborales y conciliación familiar y va a dificultar aún más la captación y fidelización de profesionales sanitarios en zonas rurales, por no hablar de que puede provocar una pérdida progresiva de servicios profesionales, especialmente en el hospital de Peñarroya-Pueblonuevo", en palabras del secretario general del sindicato de sanidad y sectores sociosanitarios de CCOO, José Damas.

Durante la concentración, los sindicatos han solicitado la paralización de cualquier avance en este proceso, así como "transparencia y rigor en la información pública, así como respeto a los cauces de negociación colectiva y a los derechos laborales".