La Rambla despide con gratitud a las Hermanas Mercedarias, que dejan el pueblo tras 140 años

La Rambla recordará por siempre la presencia ininterrumpida durante 140 años de las Hermanas Mercedarias de la Caridad, a quienes ha despedido con un profundo sentimiento de gratitud. Se cierra así una etapa de servicio que ha dejado una huella imborrable en la educación, el cuidado de los ancianos y la vida espiritual de generaciones de rambleños.

La vinculación de La Rambla con esta congregación religiosa no fue casual. El mismo fundador de la orden, el beato Juan Nepomuceno Zegrí, fundó personalmente esta casa en la localidad de la Campiña Sur cordobesa. Desde entonces, las hermanas "han sido el rostro de la misericordia en el colegio y en la residencia Santísimo Cristo de los Remedios", resaltan desde la Agrupación de Hermandades rambleña.

El pasado domingo se celebró una misa de despedida en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción que estuvo presidida por el vicario general de la diócesis, Jesús Daniel Alonso Porras, y concelebrada por el párroco y capellán, José Ángel Arévalo Erencia, junto a antiguos párrocos que regresaron para esta ocasión.

Un momento de la misa de despedida a las hermanas mercedarias de La Rambla. / CÓRDOBA

Casi 500 personas llenaron el templo, y entre ellas se encontraban las autoridades civiles de la localidad; el gobierno de la congregación; la comunidad mercedaria local que cierra esta etapa; trabajadores y residentes de la residencia, así como fieles de todo el pueblo.

Un voto solemne de devoción a la Virgen de la Merced

En el marco de esta celebración se proclamó un voto solemne, por el cual la parroquia guardará y hará guardar "cada año, el día 24 de septiembre, la fiesta solemne de Nuestra Señora de la Merced, con misa solemne, ruegos y súplicas a Dios por la intercesión de la bienaventurada Virgen María en su advocación de la Merced".

Con este gesto, el pueblo de La Rambla asegura que "el carisma mercedario y la devoción que las hermanas sembraron permanezcan vivos para siempre en el calendario litúrgico de la localidad", resalta la Agrupación cofrade local.

Las cinco religiosas que habitaban el convento se encuentran ya en sus nuevos destinos, dos en La Zubia (Granada), dos en Cájar (Granada) y una en Málaga.