Puente Genil estudiará espacios públicos para aparcamiento tras una moción de Vox aprobada con los votos de PP y PSOE

El Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil aprobado con el voto a favor de PP y PSOE y el rechazo de IU, la moción presentada por Vox para el estudio de espacios públicos y solares dentro del casco urbano que puedan ser destinados a zonas aparcamiento.

La concejala de Vox, Toñi Gallardo, defendió su propuesta denunciando que durante los últimos años el municipio ha perdido numerosas plazas de aparcamiento en la vía pública, citando como ejemplo lo ocurrido en calle Cruz del Estudiante, Madre de Dios o Contralmirante Delgado Parejo, “a lo que hay que añadir la pérdida de 23 plazas de aparcamiento con el desarrollo del Plan Matallana, previsto para los próximos meses”.

En representación del PP, el concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, Javier Villafranca, señaló que “hemos creado una comisión, pero no podemos hacer una propuesta sin tener en cuenta las indicaciones del Plan de Movilidad Urbana Sostenible que data de 2007 y está desactualizado y no es viable”. Villafranca indicó que este documento está en fase de revisión. Sobre los aparcamientos en solares, el edil dijo que “es verdad que las últimas lluvias han generado socavones en algunos de ellos, que se van a reparar, pero también hemos creado plazas de aparcamiento en la zona del Lidl, hemos iluminado y allanado el aparcamiento de la zona lindera de la zona de Castillo de Anzur, donde caben 400 vehículos, y hemos recuperado el aparcamiento del Paseo del Romeral, que tenemos que habilitarlo”. Por último, Villafranca adelantó que “aumentaremos en medio centenar de plazas de aparcamiento con lo cual habremos dado un paso importante para superar el déficit histórico que tenemos”.

Por último, y por alusiones, el alcalde, Sergio Velasco, indicó que la Junta de Andalucía ha propuesto al Ayuntamiento un arrendamiento sobre el solar aledaño al Palacio de Justicia, “y estamos valorándolo porque nos interesa esa zona en momentos puntuales del año”.

“Con el Plan de movilidad urbana sostenible sobre la mesa y el plan de aparcamientos -añadió el alcalde- vamos a seguir avanzando, pero también tenemos un problema de contar con un PGOU de 1991, absolutamente obtuso en algunos usos compatibles, y estamos trabajando en modernizar esa situación, pero en la zona centro se construyeron viviendas que no tienen sótanos con cocheras, lo que ha provocado que la gente tenga que dejar su coche en algún sitio”.

Jesús López, del PSOE, anunció el voto favorable de su partido “porque sí pensamos que en Puente Genil existe un problema de aparcamiento real que afecta a vecinos y comerciantes”.

Alegaciones sobre la subvención a la empresa de la piscina cubierta

Por otro lado, el Pleno ha desestimado las alegaciones presentadas por la empresa Uniges3-SL, adjudicataria de la concesión de la piscina cubierta, contra el acuerdo adoptado por el propio Pleno en diciembre de 2025, relativo a la revisión de la subvención a percibir durante el periodo de continuidad para garantizar la prestación del servicio. En este punto, el alcalde, Sergio Velasco, explicó que la empresa reclamaba un seis por ciento más en concepto de beneficio industrial. “Quiero informar que es voluntad de esta empresa presentar el déficit relativo a 2025 en los próximos días, a primeros de marzo, por lo que queremos informar del mismo y pagar conforme a los informes técnicos que se emitan por el Ayuntamiento la compensación que les corresponda, en función de lo que se justifique”, aclaró.

Propuesta para recuperar los niveles de calidad del sistema sanitario

Además, ha salido adelante otra moción presentada por PSOE e IU, que no ha contado con los votos del resto de grupos, es decir, PP y VOX, y con la que van a solicitar "a la Mesa del Parlamento de Andalucía que inicie los procedimientos necesarios para que una Iniciativa Legislativa Popular "para la recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario", impulsada por las Mareas Blancas y avalada por 57.000 firmas ciudadanas. La intención es que se tramite "con carácter de urgencia " y pueda finalizar su andadura en esta legislatura. El equipo de gobierno no ha la respaldado porque han defendido "la duplicidad de inversión del gobierno de Moreno Bonilla" en la sanidad andaluza, según indicó la portavoz Tatiana Pozo.

El alcalde , Sergio Velasco, manifestó que con la sanidad "existe amnesia selectiva", recordando la gestión socialista en los últimos años. Reconoció que "hay muchas cuestiones por mejorar". Durante el debate varios miembros de la PLataforma por la Sanidad Pública vociferaron en contra de algunas intervenciones, obligando al alcalde a solicitar la normativa que regula la presencia de vecinos en el pleno.