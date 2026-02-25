Impulso verde en la Subbética: once nuevas entidades se suman al sello europeo de turismo sostenible

Cinco nuevas empresas y seis oficinas de turismo del Parque Natural y Geoparque Sierras Subbéticas han recibido la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS). Este documento es una acreditación que certifica el compromiso de estas entidades para aplicar principios de sostenibilidad a sus establecimientos o servicios turísticos.

El acto de entrega ha tenido lugar este miércoles en Carcabuey, en la sede de la Mancomunidad de la Subbética, en el que han participado el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Rafael Martínez, y el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Subbética, Juan Ramón Valdivia.

Las cinco empresas reconocidas con la CETS cuentan con establecimientos o servicios radicados en el espacio natural protegido Sierras Subbéticas; de ellas, dos son alojamientos y tres corresponden a empresas de servicios turísticos.

Acto de entrega celebrado en Carcabuey. / CÓRDOBA

La obtención de la Carta Europea de Turismo Sostenible por parte de estas entidades se ha materializado tras un proceso formativo y de adaptación de buenas prácticas de las mismas, que ha promovido la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Córdoba. Esta acreditación, que no ha tenido coste para las empresas y ayuntamientos beneficiarios, "era una demanda del sector que se ha manifestado en el Foro de Turismo Sostenible", ha recordado el delegado durante el acto, al que también han asistido alcaldes, concejales, técnicos de Turismo y representantes de otras entidades, como el Grupo de Desarrollo Rural Subbética Cordobesa o el Centro de Iniciativas Turísticas de la Subbética.

Próximo paso: ingreso en el Club de Ecoturismo nacional

Con estas acreditaciones, este parque "se coloca como el tercer espacio natural de Andalucía con más empresas acreditadas en la Carta", ha remarcado Martínez, que ha hecho hincapié en el esfuerzo que han realizado las empresas para poder obtener la Carta Europea de Turismo Sostenible. "Desde las primeras reuniones informativas hasta la actualidad, han pasado por un intenso proceso de formación, acompañamiento y asistencia personalizada hasta llegar a la elaboración de sus respectivos programas de actuación", un trabajo que "muestra un compromiso empresarial fuerte en el que reside buena parte de la proyección del futuro turístico del Geoparque Sierras Subbéticas", ha subrayado el delegado.

Tras la obtención de esta certificación, la Delegación Territorial de Córdoba trabajará de la mano de la Mancomunidad de la Subbética para la integración de estas empresas en el Club de Producto Ecoturismo de España.

Sierras Subbéticas, entre los 98 espacios europeos acreditados

El delegado, durante su intervención, agradeció la adhesión de "las cinco empresas y seis oficinas de turismo a esta marca de calidad, un reconocimiento que otorga la Federación Europarc, organización que reúne a espacios naturales protegidos de 38 países europeos y que se basa en un compromiso y acuerdo voluntario entre los actores implicados en el desarrollo turístico para llevar a la práctica una estrategia local a favor del turismo sostenible, de manera que contribuya positivamente y equitativamente al desarrollo económico y a la plenitud de los individuos que viven, trabajan o realizan una estancia en los espacios protegidos".

El Parque Natural y Geoparque mundial Unesco Sierras Subbéticas, ha comentado el delegado, "está adherido a la CETS desde 2008, trabajando desde entonces en la aplicación de una estrategia y un plan de acción, permitiendo avanzar en los principios de la Carta Europea de Turismo Sostenible".

Objetivos estratégicos hasta 2028

El vigente plan de acción de la CETS en Sierras Subbéticas abarca el periodo 2024-2028 y contiene 6 objetivos estratégicos que se concretan en 26 acciones cuyos responsables son, según el caso, los distintos agentes públicos y privados del sector turístico de la Subbética. El plan ya se encuentra en ejecución y cuenta con una financiación total prevista de 3.962.728 euros, de los cuales se ha ejecutado ya un 90%. Esta inversión supone un incremento en 1.772.882 euros respecto al plan anterior.

En esta línea de trabajo, ha añadido el delegado, el proceso de renovación implica tres fases. En la primera de ellas se acredita los espacios naturales protegidos que solicitan adherirse; en la segunda, se adhieren las empresas que más y mejor se esfuerzan por hacer sostenible su actividad en dichos espacios protegidos; y, en la tercera, se adhieren las agencias de viajes con el objetivo de fomentar la comercialización de una oferta turística en dichos espacios que contribuya a la conservación del medio ambiente y al desarrollo local.

En el caso de Sierras Subbéticas, ya se han logrado implantar las fases 1 y 2 y se tiene como objetivo desarrollar la fase 3 en el periodo de ejecución del referido plan de acción.