Pleno municipal
Lucena construirá una segunda superficie de huertos urbanos en el Parque del Cascajar en 2026
En el Parque Europa, el Consistorio lucentino abordará una nueva licitación para los huertos sociales y ecológicos, cuyo período actual finaliza en 2026, e iniciará un plan de remodelación de infraestructuras
El programa de actividades de la red de huertos urbanos de Lucena, diseñada con efectos en el presente año 2026, contempla el inicio de la construcción de una segunda superficie en el entorno del Parque del Cascajar. El Pleno, en la sesión celebrada en la noche de este miércoles, tomó conocimiento de la planificación y la diagnosis.
El Ayuntamiento aspira a iniciar la adecuación de los terrenos elegidos al objeto de ofertar estas parcelas “lo antes posible”. De acuerdo al cronograma publicado, la correspondiente licitación, para la subsiguiente concesión, ha de consumarse antes de que concluya abril. Paralelamente, la ejecución de esta nueva extensión finalizaría sin que haya terminado el mes de agosto próximo.
El proyecto engloba, aparte de los terrenos de cultivo, unas estancias concebidas para la interpretación, denominadas Centro de Desarrollo de la Agroecología, así como aparcamientos y usos complementarios.
Simultáneamente, en este año 2026, expira el período de otorgamiento de los huertos sociales y ecológicos ubicados en el interior del Parque Europa, primeras instalaciones de esta tipología, inauguradas en 2022. El siguiente ciclo abarca desde 2026 a 2030 y el Consistorio abordará una nueva licitación. Asimismo, emprenderá la mejora del riego y de la zona de biodiversidad, encuadrado en un plan de remodelación de las infraestructuras. El Ayuntamiento pretende suscribir el acta de entrega, nuevamente, de las parcelas antes del día 31 de agosto.
Por lo demás, el programa de actividades se completa con acciones de formación dirigidas a hortelanos, docentes y escolares.
Reglamentos, relación de puestos de trabajo y otros puntos del orden del día
En la misma sesión, el Consistorio aprobaba el texto refundido del reglamento de funcionamiento de las instalaciones deportivas municipales; la modificación de la relación de puestos de trabajo; y la adjudicación, a Arquisocial, del servicio de ayuda a domicilio.
Por el contrario, con los votos en contra del concejal no adscrito, Vox y el gobierno municipal popular, terminó rechazada una moción del PSOE basada en adoptar acciones estructurales de mantenimiento, previsión, supervisión y reparación de arboleda, carreteras e infraestructuras municipales. Desde el equipo de gobierno, Javier Pineda, concejal de Servicios Operativos, afirmó que “carecía de sentido” esta propuesta y avanzó que el Plan de Asfalto aumentará hasta una cifra de 500.000 euros y la partida asignada a la conservación de caminos ascenderá a 300.000 euros.
