Hornachuelos presume de naturaleza tras la lluvia: estas son las 13 rutas de senderismo que vuelven a ser accesibles

Después de las intensas lluvias que han afectado a la provincia de Córdoba en este inicio de año, los senderos de Hornachuelos han sido acondicionados y están listos de nuevo para su recorrido, como ha informado este miércoles el Ayuntamiento. El municipio cuenta con trece rutas señalizadas que permiten combinar naturaleza, patrimonio histórico y paisaje en paseos de distinta duración y dificultad y de las que ahora, tras los arduos trabajos, presume el Consistorio.

El territorio de Hornachuelos ofrece una diversidad de entornos: desde bosques mediterráneos y dehesas de encinas hasta riberas y campiñas cultivadas. Cada itinerario permite observar la fauna local, como aves rapaces, nutrias o jabalíes, y recorrer vestigios históricos que incluyen antiguos molinos, puentes, murallas, monasterios y cascos urbanos con murales y patrimonio etnográfico. La extensión de los senderos varía desde paseos breves de pocos minutos hasta rutas de varias horas que permiten explorar la sierra y la campiña a pie o en bicicleta.

Rutas urbanas y cortas

Hornachuelos cuenta con tres itinerarios para conocer el municipio desde dentro. Son rutas cortas que introducen al viandante por el casco urbano para asistir a miradores, monumentos y otros lugares emblemáticos.

Sendero de Pericuñarra (SL-A 264) : lineal, 560 metros, 20 minutos. Inicia en la Calle Castillo y bordea la ladera este y sur del casco antiguo, con mirador sobre el valle del arroyo de la Rabilarga. Se conecta con el Sendero de Los Ángeles y es apto para caminar, bicicleta o caballo.

: lineal, 560 metros, 20 minutos. Inicia en la Calle Castillo y bordea la ladera este y sur del casco antiguo, con mirador sobre el valle del arroyo de la Rabilarga. Se conecta con el Sendero de Los Ángeles y es apto para caminar, bicicleta o caballo. Ruta de los Murales : circular, 1,31 kilómetros, aproximadamente una hora. Recorre lugares emblemáticos del casco antiguo, mostrando personajes históricos y patrimonio artístico, etnográfico y paisajístico.

: circular, 1,31 kilómetros, aproximadamente una hora. Recorre lugares emblemáticos del casco antiguo, mostrando personajes históricos y patrimonio artístico, etnográfico y paisajístico. Las Erillas: circular, 1,25 kilómetros, 15 minutos. Mezcla entorno urbano-rural y vegetación autóctona, con vistas a la muralla de Madinat Furnuyûlus, el castillo y el horno alfarero de Zamora.

Castillo de Hornachuelo. / CÓRDOBA

Senderos de patrimonio y paisaje

Otros diez senderos dejan atrás el casco urbano y se adentran en el entorno natural de la localidad, ofreciendo al senderista piasajes de alto valor botánico y algunas joyas históricas. Son los siguientes:

Sendero de las Cruces : lineal, dos kilómetros, 30 minutos. Conecta la cañada real soriana, atravesando dehesas de encinas y campiñas con cereales, olivos y naranjos. Destaca un histórico meste.

: lineal, dos kilómetros, 30 minutos. Conecta la cañada real soriana, atravesando dehesas de encinas y campiñas con cereales, olivos y naranjos. Destaca un histórico meste. Los Ángeles : lineal, 3,9 kilómetros, dificultad media-baja, 1 hora y 15 minutos. Parte del embarcadero de la presa del Bembézar hasta el Seminario de Nuestra Señora de Los Ángeles. Discurre paralela al río, cruza el arroyo de la Rabilarga y llega a la Fuente de los Tres Caños; el seminario se construyó sobre un monasterio fundado en 1490.

: lineal, 3,9 kilómetros, dificultad media-baja, 1 hora y 15 minutos. Parte del embarcadero de la presa del Bembézar hasta el Seminario de Nuestra Señora de Los Ángeles. Discurre paralela al río, cruza el arroyo de la Rabilarga y llega a la Fuente de los Tres Caños; el seminario se construyó sobre un monasterio fundado en 1490. Las Escalonias : lineal, 18,5 kilómetros, 4 horas y 45 minutos a pie o 1 hora 30 minutos en bici. Es un ecorrido por campiña, huertas, caminos históricos y el antiguo monasterio de Santa María de las Escalonias, finalizando en el poblado de Céspedes.

: lineal, 18,5 kilómetros, 4 horas y 45 minutos a pie o 1 hora 30 minutos en bici. Es un ecorrido por campiña, huertas, caminos históricos y el antiguo monasterio de Santa María de las Escalonias, finalizando en el poblado de Céspedes. Sendero del Cambuco : lineal, 2,3 kilometros, 30 minutos. Recorre el río Guadalvacarejo y en el itinerario destacan el Molino Harinero Bajo y el Puente Quebrá, vestigios árabes del camino Córdoba-Badajoz y de la Cañada Real Soriana.

: lineal, 2,3 kilometros, 30 minutos. Recorre el río Guadalvacarejo y en el itinerario destacan el Molino Harinero Bajo y el Puente Quebrá, vestigios árabes del camino Córdoba-Badajoz y de la Cañada Real Soriana. Sendero Bembézar : lineal, 13 kilómetros, baja dificultad. Recorre el margen izquierdo del río Bembézar, con vegetación de palmitos, algarrobos y romero y fauna que va desde los jabalíes y los zorros hasta las aves rapaces.

: lineal, 13 kilómetros, baja dificultad. Recorre el margen izquierdo del río Bembézar, con vegetación de palmitos, algarrobos y romero y fauna que va desde los jabalíes y los zorros hasta las aves rapaces. Rabilarga : circular, 700 metros, 30 minutos. Adaptado a personas mayores o con movilidad reducida. Comienza en el Centro de Visitantes Huerta del Rey y sigue el margen derecho del arroyo de la Rabilarga. Destaca la Encina de los Arrieros.

: circular, 700 metros, 30 minutos. Adaptado a personas mayores o con movilidad reducida. Comienza en el Centro de Visitantes Huerta del Rey y sigue el margen derecho del arroyo de la Rabilarga. Destaca la Encina de los Arrieros. Herrerías : circular, 4,8 kilómetros, baja dificultad. Recorre dehesas de encinas y alcornocales, caleras y fincas como San Bernardo y Santa Cruz, y finaliza en la Fuente del Valle.

: circular, 4,8 kilómetros, baja dificultad. Recorre dehesas de encinas y alcornocales, caleras y fincas como San Bernardo y Santa Cruz, y finaliza en la Fuente del Valle. Sendero Guadalora : lineal, 7 kilómetros, dificultad media, 3 horas. Atraviesa dehesas de alcornocales, olivares, frutales y bosque mediterráneo, donde pueden verse aves rapaces y nutrias.

: lineal, 7 kilómetros, dificultad media, 3 horas. Atraviesa dehesas de alcornocales, olivares, frutales y bosque mediterráneo, donde pueden verse aves rapaces y nutrias. Sendero El Águila : lineal, 12 kilómetros, dificultad media, 5 horas. Discurre por bosques mediterráneos, regadíos y arroyos, donde habitan especies como águila real, el halcón peregrino y el cernícalo. Finaliza en la Pasada del Algeciras y se puede enlazar con otros senderos.

: lineal, 12 kilómetros, dificultad media, 5 horas. Discurre por bosques mediterráneos, regadíos y arroyos, donde habitan especies como águila real, el halcón peregrino y el cernícalo. Finaliza en la Pasada del Algeciras y se puede enlazar con otros senderos. Sendero Botánico: lineal, 1,6 kilómetros, 30 minutos, dificultad media-baja. Permite recorrer el entorno del arroyo de la Rabilarga desde un enfoque paisajístico y botánico.

Panorámica de Hornachuelos y su entorno natural. / Córdoba

Los puntos de inicio están claramente señalizados: los itinerarios urbanos arrancan en el casco antiguo, alrededor de la calle Castillo, mientras que la mayoría de los senderos naturales parten del Centro de Visitantes Huerta del Rey. El Paraje de Las Cruces y la carretera Posadas-Presa del Bembézar sirven como acceso a rutas específicas.

Con los caminos ya acondicionados, los senderos de Hornachuelos ofrecen distintas opciones para recorrer el entorno natural y patrimonial del municipio, adaptándose a distintos niveles de dificultad y tiempo de recorrido.