Fuente Palmera pone en marcha un servicio de consultas individualizadas sobre sexualidad para adolescentes y familias

Las áreas de Igualdad y Educación del Ayuntamiento de Fuente Palmera han puesto en marcha una iniciativa pionera para familias y adolescentes con consultas individualizadas donde estos podrán hablar con calma y confidencialidad sobre sexualidad, cuerpo, relaciones, ciclo menstrual y bienestar personal y familiar.

Bajo el título de Aquí hablamos, este proyecto viene a complementar los talleres que se han impartido en el IES Colonial con el objetivo de tener un acompañamiento cercano, profesional y confidencial, adaptado a cada edad y situación.

Las consultas serán impartidas por Marina Josende, sexóloga especializada en educación sexual y acompañamiento a familias, infancia y adolescencia.

Algunos de los temas que se tratarán con los adolescentes serán los cambios corporales y emocionales; consentimiento y límites; presión del grupo y redes sociales; pornografía y expectativas irreales; relaciones afectivas y sexuales sanas; conocimiento del cuerpo y del ciclo menstrual; e identidad, orientación sexual y expresión de género.

Y para las familias y personas adultas se abordarán la educación sexual en casa; acompañamiento a hijas e hijos; pornografía, redes y pantallas; relaciones de pareja sanas; comunicación y bienestar sexual; conocimiento del ciclo menstrual y bienestar; y dudas sobre orientación sexual e identidad de género.

Una intervención integral con los adolescentes y sus familias

La concejala de Igualdad y Educación, Laura Sánchez, se mostraba bastante contenta de "hacer realidad esta iniciativa en La Colonia, muy novedosa a nivel comarcal, para profundizar más en temas concretos de casos particulares. Creemos que va a ser un éxito por la demanda que los jóvenes y familias plantean".

Pepi Moyano, trabajadora social del IPBS, resaltaba la coordinación desde diversos departamentos del Ayuntamiento como Servicios Sociales, Igualdad, Educación, etcétera, "porque ponemos sobre la mesa una necesidad que es atender esos problemas y dudas que surgen. Es una apuesta por poner en marcha un recurso para realizar una intervención más individual, integral y darle más calidad al servicio".

Fruto de los talleres en el IES Colonial

Aquí hablamos está sufragado por el programa Infancia y Familia del Instituto Provincial de Bienestar Social, como una respuesta integral para completar los talleres que se han venido llevando a cabo en el IES Colonial con alumnado y familias. Sánchez añadía que "si el proyecto funciona, no descartamos que se financie posteriormente con alguna partida presupuestaria".

Noticias relacionadas

La sexóloga explicaba que en los talleres impartidos en todos los cursos del IES Colonial (ESO, Bachillerato y Aula Principito) y a las familias del alumnado siempre acaban surgiendo más dudas y las personas se cortan a la hora de preguntar en público, por lo que el Ayuntamiento ha tenido la idea de llevar a cabo estas terapias individualizadas.