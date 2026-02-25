Fomento anuncia nuevas actuaciones en las carreteras de Palma del Río tras el temporal

La delegada territorial de Fomento, Carmen Granados, ha informado en Palma del Río de inversiones en la red de carreteras de la localidad por valor de más de 4 millones de euros. La delegada ha realizado una atención a medios en la carretera A-3150, que une Palma del Río con la localidad sevillana de La Campana y tuvo que ser cerrada al tráfico durante varios días a causa del temporal de borrascas que ha afectado a la ciudad y a la provincia. Granados ha agradecido "el buen hacer" del equipo de coordinación, del Ayuntamiento y "de los equipos técnicos del servicio de carreteras" por la "actuación inmediata" de respuesta que se ha dado con los daños provocados por el temporal.

La delegada ha recordado que "han sido más de 26 las carreteras que hemos tenido afectadas en mayor o menor medida" por las borrascas y que ya se está actuando en muchas de ellas. De hecho, en la A-3150 ya se actúa para que el tramo afectado por el temporal vuelva a la normalidad.

En los más de 21 millones de euros del Plan Andalucía Actúa que hay para carreteras de la provincia de Córdoba se va a incluir esta vía afectada. Hace tan solo unos días se ha restablecido "de modo alternativo" esta carretera autonómica y "vamos a seguir trabajando para restituir la seguridad integral de la carretera y restituir ese tráfico con normalidad a la mayor brevedad posible". Se estima que la actuación se realice "en un plazo de un mes", según ha anunciado Granados.

La delegada de Fomento, en su visita a la carretera A-3150. / J. Muñoz

"En Palma del Río son más de 4 millones de euros los invertidos en las carreteras de titularidad autonómica", refiriéndose la delegada a las actuaciones de 1,2 millones de euros en el puente del hierro en el año 2021 y actuaciones de conservación en los 49 kilómetros de la red de carreteras autonómica de la ciudad de Palma con una inversión de 600.000 euros en el año 2025, entre otros. Mirando hacia el futuro, Granados anuncia la inversión de más de 900.000 euros para la pasarela sobre la A-431 y dentro del plan de refuerzo de firmes de la provincia de Córdoba, para el que existen 17,5 millones de euros, también hay actuaciones en Palma del Río durante este 2026.

Desde Fomento se ponen sobre la mesa "actuaciones concretas, planificación, coordinación, seguridad para los ciudadanos en ese mantenimiento y en esas actuaciones", ha concluido Granados.

Una carretera muy transitada por trabajadores de las cooperativas

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha acompañado a la delegada agradeciendo su presencia y su coordinación en la emergencia. La regidora ha valorado positivamente la rápida actuación de la Junta de Andalucía en la A-3150 porque "son muchísimas las personas que vienen a trabajar al grupo de cooperativas que tenemos aquí al lado y también a nuestros diseminados, a Calonge y a toda La Vega". Esteo ha recordado que "las administraciones tienen que ser ágiles ante las emergencias y ahí ha estado la Junta de Andalucía" para actuar y poder "abrir al tránsito rodado esta carretera".

La primera edil ha informado que también se ha visto afectada por otros puntos como en el entorno del Punto Limpio y en algunas zonas dejando "tuberías de agua potable de Calonge al aire" por las roturas del firme, por lo que "tuvimos que hacer una actuación de urgencia", ha concluido.