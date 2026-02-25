Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Endesa refuerza el suministro eléctrico de Albendín con un nuevo centro de transformación

Los trabajos beneficiarán a más de 270 clientes de la pedanía

Nuevo centro de transformación de Endesa en Albendín.

Nuevo centro de transformación de Endesa en Albendín. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Endesa refuerza el suministro eléctrico de Albendín con la instalación de un nuevo centro de transformación, una actuación que redundará en la calidad del servicio de los vecinos de esta pedanía, perteneciente al municipio de Baena.

La nueva infraestructura cuenta con una potencia de 630 KVA y se ha instalado en el interior de una caseta prefabricada, sustituyendo a un transformador que estaba ubicado al aire libre, lo que permite mejorar la fiabilidad del suministro eléctrico al evitar su exposición a las inclemencias meteorológicas.

Esta actuación, que ha supuesto una inversión superior a los 100.000 euros, ha requerido el tendido de 80 metros de cableado de media tensión. Para su ejecución, al tratarse de una red subterránea, ha sido necesaria la coordinación con el Ayuntamiento para la apertura de zanjas.

Asimismo, técnicos especializados han trabajado en la reconfiguración de la red de media y baja tensión. El conjunto de estos trabajos permitirá mejorar el suministro de más de 270 clientes de esta pedanía.

Estas obras forman parte del Plan de Inversión de e-distribución destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.

Endesa refuerza el suministro eléctrico de Albendín con un nuevo centro de transformación

