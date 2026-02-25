Campiña este
Endesa refuerza el suministro eléctrico de Albendín con un nuevo centro de transformación
Los trabajos beneficiarán a más de 270 clientes de la pedanía
Endesa refuerza el suministro eléctrico de Albendín con la instalación de un nuevo centro de transformación, una actuación que redundará en la calidad del servicio de los vecinos de esta pedanía, perteneciente al municipio de Baena.
La nueva infraestructura cuenta con una potencia de 630 KVA y se ha instalado en el interior de una caseta prefabricada, sustituyendo a un transformador que estaba ubicado al aire libre, lo que permite mejorar la fiabilidad del suministro eléctrico al evitar su exposición a las inclemencias meteorológicas.
Esta actuación, que ha supuesto una inversión superior a los 100.000 euros, ha requerido el tendido de 80 metros de cableado de media tensión. Para su ejecución, al tratarse de una red subterránea, ha sido necesaria la coordinación con el Ayuntamiento para la apertura de zanjas.
Asimismo, técnicos especializados han trabajado en la reconfiguración de la red de media y baja tensión. El conjunto de estos trabajos permitirá mejorar el suministro de más de 270 clientes de esta pedanía.
Estas obras forman parte del Plan de Inversión de e-distribución destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.
- Javier Fernández se proclama en Villanueva de Córdoba nuevo campeón de España cortando jamón
- Almodóvar del Río se opone al permiso de investigación para reabrir la mina de Calamón
- La Junta recibe nueve ofertas de empresas interesadas en la mejora de la carretera que conecta Córdoba y Jaén
- La Diputación pide a la Junta que paralice todos los proyectos de plantas de biogás en la provincia de Córdoba
- La Junta de Andalucía pone en marcha un estudio sobre la Autovía del Olivar entre Cabra y el enlace con la N-432 para abordar mejoras
- Seis acusadas se enfrentan a 17 años de cárcel por agredirse con lanzas en el Infanta Margarita de Cabra
- De Gerendiain a Córdoba: Teresa tiene 52 años y busca a su madre biológica en San Sebastián de los Ballesteros
- El choque de dos camiones en la autovía A-45 a la altura de Aguilar provoca importantes retenciones de tráfico