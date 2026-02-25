La Diputación de Córdoba impulsa un nuevo plan de conciliación con más de 690.000 euros

Avanzar en materia de corresponsabilidad y conciliación en los municipios de la provincia es el objetivo de un nuevo Plan Provincial Córdoba Red de Municipios por la Conciliación y Corresponsabilidad 4.0, instrumento impulsado por la Diputación de Córdoba que contará con un prepuesto de más de 690.000 euros para poner en marcha más de un centenar de actividades en los municipios de la provincia.

La delegada de Igualdad en la institución provincial, Auxiliadora Moreno, ha explicado que "el plan, que fue aprobado en el pleno de febrero, irá destinado a financiar actuaciones en los municipios con el fin de reforzar la red provincial de recursos públicos en materia de cuidados".

"Es un plan que está financiado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y enmarcado en el Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad. Su cuantía asciende a 690.784 euros, de los cuales la Consejería aporta el 86,31% y este año, por primera vez, la propia Diputación aporta el resto por haber disminuido la cantidad que destina al mismo el Gobierno de España", ha manifestado la diputada.

Según Moreno, “los beneficiarios serán los municipios y entidades locales autónomas de la provincia, quienes recibirán todos una cuantía fija, asegurando la participación de todos, y una cuantía variable, en función de la población y atendiendo al número potencial de menores beneficiarios".

Asimismo, ha continuado la delegada provincial, "una vez publicada en el BOP la convocatoria reguladora, las entidades dispondrán de un plazo de cinco días hábiles para aceptar la subvención concedida”.

La delegada provincial ha recordado que "serán subvencionables aquellos proyectos que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sobre todo en los periodos no lectivos, y a través de proyectos que permitan dar cobertura a las familias con menores a su cargo. Suelen ser ludotecas, guarderías temporeras, campamentos, etcétera".

El éxito de la convocatoria anterior del plan

Moreno ha abundado en que "con la continuidad del plan buscamos consolidar los excelentes resultados obtenidos en la edición anterior, que dio cobertura a 74 municipios y ELA y comprendió más de 150 actuaciones de conciliación. Con estas iniciativas atendimos a más de 6.000 menores y beneficiamos a 4.000 familias cordobesas”.

Con estos datos, ha subrayado la delegada de Igualdad, "ponemos de manifiesto que el plan se ha consolidado como una política pública estructural en la provincia con un impacto directo en la calidad de vida de las familias y en el avance hacia la igualdad efectiva entre mujeres y hombres".

Auxiliadora Moreno ha concluido insistiendo en la necesidad de seguir apostando por estas medidas, ya que "más del 80% de las excedencias por cuidado de hijos y/o familiares dependientes continúan siendo solicitadas por mujeres y más del 75% de las reducciones de jornada. Además, las mujeres siguen dedicando dos horas más al día que los hombres a tareas domésticas y cuidados no remunerados".