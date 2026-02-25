Patrimonio
El Castillo del Moral de Lucena precisa un estudio arqueológico previo a la restauración del muro desplomado
El Ayuntamiento espera la autorización de la Junta de Andalucía para iniciar la intervención en el paramento
La restauración del paramento desplomado a finales de septiembre en el sector sureste del Castillo del Moral de Lucena exige previamente un estudio arqueológico de los cimientos. La hipótesis sustentada en la conveniencia de reforzar y consolidar el subsuelo del muro lateral comprometido ha motivado este análisis preliminar. El Ayuntamiento ha remitido el proyecto técnico de esta actuación específica a la Junta de Andalucía y aguarda la resolución de la administración autonómica, ya que incumbe a un Bien de Interés Cultural, para abordar siguientes actuaciones.
La delegación territorial de Cultura sí ha admitido plenamente el informe realizado por un arquitecto externo vinculado a la rehabilitación de unos 40 metros cuadrados de muro. El Ayuntamiento reformuló, modificando el objeto, el contrato suscrito con este profesional, inicialmente orientado a subsanar las goteras en el yacimiento arqueológico de la Cueva del Ángel, en la Sierra de Aras, y a resanar y fortalecer las juntas de las piedras del patio de armas, precisamente en la edificación medieval anexa al Paseo del Coso.
El coste de la restauración del paramento, afectado por la caída de numerosos elementos, asciende a 42.000 euros y comprenderá el desmontaje y la restitución del lienzo. En consecuencia, al superar la cifra de 40.000 euros, se rige por la fórmula ordinaria de la licitación mediante concurso público, con la consiguiente ampliación de los plazos. Por debajo de esa cuantía, la normativa solo impone cursar invitación a tres empresas.
Excavación previa
La concejala de Patrimonio, Charo Valverde, ha revelado que "antes de rehabilitar el muro", como intervención troncal, "hay que hacer unos trabajos de excavación" y que dilucidarán, al respecto de los cimientos, "si hay que intervenir también para darle más solidez o no". Este proyecto, concebido como una excavación científica, ha sido confeccionado por el arqueólogo municipal, Daniel Botella. De contemplarse la materialización de esta obra aislada, el Ayuntamiento emprendería la formalización de un contrato diferenciado y previo.
Desde finales de noviembre, una sujeción exterior garantiza la estabilidad de la fortificación erigida en el siglo XII, en la zona menoscabada por la disgregación de la piedra. El Consistorio, después de publicar un decreto de Alcaldía con el oportuno soporte jurídico y administrativo y celebrar una junta de gobierno local de carácter extraordinario, invirtió un desembolso de 11.000 en unos trabajos iniciales orientados a la seguridad de la construcción monumental y de los viandantes.
En las semanas previas, antes de la ubicación del entibado, el Ayuntamiento instaló unas vallas en las calles circundantes a fin de limitar el tránsito de peatones e, incluso, restringir el tráfico rodado.
El Castillo del Moral alberga en su interior el Museo Arqueológico y Etnológico de Lucena y la oficina territorial de la Fundación Ciudades Medias.
