La aparición de un manantial en una aldea de Iznájar afecta a varias viviendas: "Ha pasado lo mismo que en Grazalema"

La Subbética rebosa de agua en algunos puntos tras el paso de los temporales, que han dejado lluvias que en algunos casos se han acercado a los 800 litros por metro cuadrado en unos días. Ahora, una aldea de Iznájar, El Higueral, sufre las consecuencias en algunas de sus viviendas.

La aparición de un manantial, que se conocía de antaño, ha afectado a "siete u ocho viviendas" de este pequeño núcleo urbano, según una de las vecinas. La situación se empezó a notar desde el pasado día 12 de febrero en varias casas por las que el agua ha salido por las paredes. "Ha pasado lo mismo que en Grazalema", confirman desde el Ayuntamiento de Iznájar, ya que "ha subido el nivel freático". El agua sale por donde puede y lo hace incluso por las calles de El Higueral cuando han pasado días desde la última borrasca.

La zona ya ha sido visitada por técnicos de varias administraciones con competencias en materia de agua. Tanto el Ayuntamiento de Iznájar como la Diputación de Córdoba (a través de la empresa pública Emproacsa) y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir han enviado a personal a la aldea para conocer la situación y determinar qué medidas se pueden tomar para paliar los problemas.

Un manantial que aflora de nuevo

"Da la sensación de que se trata de un manantial que ha aflorado de nuevo", asegura una de las afectadas, que se conocía de antaño. En la actualidad "la salida natural está taponada y el agua ha salido por las casas", indica la vecina.

La solución a estos problemas generados en El Higueral escapa al propio Ayuntamiento de Iznájar, que no tiene recursos para aliviar el acuífero. Fuentes municipales recuerdan que ya se ha pedido colaboración tanto a la CHG como a la Diputación Provincial porque "estamos preocupados" y "no sabemos quién tiene las competencias". Recuerdan que en "Grazalema han estado todas las administraciones, porque esto no se puede dejar en manos de un ayuntamiento de 3.000 habitantes".