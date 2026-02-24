UPA Andalucía y la Diputación de Huelva reparten más de 2.000 tarrinas de fresas en Adamuz

UPA Andalucía y la Diputación de Huelva han iniciado en Adamuz la tercera edición de la campaña #YoComoFresasdeHuelva con el reparto de más de 2.000 tarrinas de fresas entre los vecinos del municipio.

La organización agraria ha elegido esta localidad cordobesa como punto de arranque de la campaña en reconocimiento a la solidaridad mostrada por sus habitantes tras el reciente accidente ferroviario. El acto ha contado con la participación del secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar Pérez; el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; el alcalde de Adamuz, Rafael Moreno; el secretario general de UPA Córdoba, Francisco Moreno Navajas; el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra Chaves; y Rocío Flores, una de las personas afectadas por el accidente.

Defensa del sector fresero

Con esta campaña, UPA Andalucía y la Diputación de Huelva buscan respaldar al sector fresero onubense, destacando la calidad y sostenibilidad de la producción y fomentando el consumo de fresas de Huelva.

Los responsables de la organización han subrayado la importancia económica y social del cultivo de la fresa en la provincia onubense, motor fundamental de empleo y desarrollo rural.

Continuidad en Pedro Abad

Tras el reparto en Adamuz, la campaña se ha trasladado a Pedro Abad, donde se han entregado fresas a los alumnos del CEIP Antonio Machado, acercando así el producto a la comunidad educativa y promoviendo hábitos de alimentación saludable.

La iniciativa #YoComoFresasdeHuelva continuará en otros municipios dentro de esta tercera edición, reforzando el apoyo al sector y visibilizando el compromiso de las instituciones con la agricultura andaluza.