El Tren de la Vega roza los 800.000 viajeros en un año, con su futuro aún sin decidir

El servicio de proximidad ferroviaria entre Córdoba capital, Villa del Río y Palma del Río, conocido como Tren de la Vega, continúa creciendo en número de usuarios mientras el Ministerio de Transportes estudia su continuidad. La línea cerró 2025 con 785.092 viajeros, consolidando una tendencia al alza pese a los problemas estructurales y los reiterados cortes sufridos a lo largo del año.

Los datos se desprenden de la respuesta del Gobierno de España a los senadores del PP por Córdoba Fernando Priego, Cristina Casanueva y Lorena Guerra, quienes solicitaron además el desglose de pasajeros por meses. En 2024 utilizaron el servicio 782.016 personas, cifra que aumentó en 2025 hasta los citados 785.092 viajeros, lo que supone un crecimiento de más de 3.076 usuarios. De media, unas 2.150 personas utilizaron diariamente esta conexión, que permite llegar a Palma del Río desde Córdoba en 47 minutos y a Villa del Río en alrededor de 50.

El incremento se ha producido pese a las incidencias en la infraestructura, que suele inundarse en épocas de fuertes lluvias. De hecho, ya en este 2026, a finales de enero las lluvias derribaron un muro que obligó a cortar la circulación, y durante el paso de la borrasca Leonardo el agua volvió a inundar las vías en el mismo punto. Además, el sindicato ferroviario Semaf denunció en febrero que el tramo entre Córdoba y Jaén acumula 28 restricciones de velocidad, con tres puntos —uno de ellos en Villa del Río— en los que los trenes solo pueden circular a 10 kilómetros por hora.

Casavi

Desde su puesta en marcha en marzo de 2023 como proyecto piloto por un periodo de tres años, el Tren de la Vega ha sido utilizado por cerca de 2,7 millones de pasajeros. Actualmente, mantiene tres frecuencias por sentido hasta Villa del Río y siete hasta Palma del Río y seis saliendo desde esta estación, sin que se hayan incrementado pese al aumento de la demanda.

La continuidad del servicio está ahora en fase de estudio por parte del Ministerio. Aunque desde Renfe apuntan que, de no seguir, ya se habría comunicado oficialmente y que por ende, esperan que se le dé continuidad, Transportes no se ha pronunciado aún.

Una infraestructura con muchos retos pendientes

Paralelamente, avanzan actuaciones en la línea. El Gobierno trabaja en la renovación de las estaciones de Montoro y Almodóvar del Río, que se integrarían plenamente en el servicio. Ambas presentan un estado obsoleto y requieren una reforma integral, si bien no se espera que los documentos técnicos estén listos hasta la segunda mitad del año.

Primer viaje en el Cercanías del Valle del Guadalquivir. / Francisco González

El otro gran proyecto pendiente es la renovación integral de un tramo de 106 kilómetros que arrastra problemas desde hace dos años. Adif adjudicó en octubre de 2024 la redacción del proyecto por 7,4 millones de euros. El plan contempla la sustitución de traviesas y carriles, la renovación de la electrificación, la mejora de gálibos y andenes y la modernización de la catenaria. El plazo de redacción es de dos años y, según fuentes de Adif, se está cumpliendo sin retrasos. Una vez finalizado el estudio, deberán concretarse los costes definitivos e incluirse en los Presupuestos, por lo que la ejecución de las obras podría demorarse varios años.

Mientras tanto, el Tren de la Vega sigue aumentando viajeros en un contexto de infraestructura pendiente de modernización y con su futuro aún por decidir.

El tren a Rabanales también crece

En su respuesta a los senadores populares, el Gobierno también alude al servicio que conecta la capital con el Campus Universitario de Rabanales. En este sentido, también se observa un aumento de la cifra de viajeros, que pasa de los 569.450 en 2024 a los 581.877 en 2025, por lo que 12.427 pasajeros más hicieron uso de esta conexión el año pasado.