Servicios Sociales y el Colegio de Trabajo Social refuerzan la atención a los afectados por las inundaciones en Córdoba

La Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba y el Colegio Profesional de Trabajo Social han firmado un acuerdo de colaboración para reforzar la atención a las personas afectadas por las recientes inundaciones, estableciendo además un modelo de actuación que podrá servir de base para un futuro convenio marco en materia de emergencias sociales.

Gracias a este acuerdo se activará el Grupo de Intervención de Emergencias Sociales del Colegio (Giseco), que ofrecerá atención directa, orientación personalizada y asistencia técnica a los damnificados que deseen solicitar las ayudas extraordinarias habilitadas por la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.

Teléfono específico y acompañamiento técnico

Para agilizar la tramitación, el Colegio ha habilitado el teléfono 608 756 632, donde el personal técnico realizará un triaje previo, asignará cita y facilitará información sobre requisitos y documentación necesaria. El servicio estará operativo de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas y martes y jueves de 17.30 a 19.30 horas.

Posteriormente, el equipo de Giseco acompañará a las personas solicitantes en la cumplimentación de formularios y revisión de documentación para garantizar la correcta presentación de las solicitudes.

Las ayudas de carácter municipal continuarán gestionándose a través de los centros de servicios sociales comunitarios, solicitando cita mediante la plataforma CitaPluss.

Tarjetas de 750 euros para gastos básicos

A esta respuesta institucional se suma la colaboración de Acción contra el Hambre y la Fundación Mapfre, que aportarán alrededor de 40 tarjetas multiservicio por importe de 750 euros cada una. Estas ayudas permitirán cubrir necesidades básicas y gastos derivados de los daños sufridos.

La delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, ha destacado la importancia de la coordinación entre administraciones, colegios profesionales y entidades sociales para llegar a quienes más lo necesitan en situaciones de emergencia. Por su parte, la presidenta del Colegio Profesional de Trabajo Social de Córdoba, María Angustias Varo, ha subrayado el compromiso del colectivo con la dignidad, la justicia social y la atención prioritaria a las personas en situación de vulnerabilidad.

Desde Acción contra el Hambre han señalado que estas tarjetas constituyen una herramienta rápida y flexible que permitirá a las familias cubrir necesidades esenciales de forma inmediata, contribuyendo al mismo tiempo a reactivar el comercio local.

Con este dispositivo coordinado, el Ayuntamiento y las entidades implicadas refuerzan la respuesta social ante la emergencia y aceleran el acceso a recursos económicos para la recuperación de la normalidad en las zonas afectadas.