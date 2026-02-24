Un programa municipal refuerza el vínculo entre mayores y escolares de Montilla

El Ayuntamiento de Montilla desarrollará durante los próximos tres meses una nueva edición del programa Menudos Abuelos, una iniciativa intergeneracional que llevará a personas mayores del municipio a los centros educativos para compartir vivencias, valores y recuerdos con el alumnado de tercero de Educación Primaria, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre generaciones y transmitir la memoria colectiva local.

Esta actividad, que retoma su recorrido después de varios años, se consolida como un espacio de encuentro entre quienes vivieron su infancia en décadas muy diferentes y los niños y niñas de hoy. En ese sentido, el teniente de alcalde de Bienestar Social y Cultura, Manuel Carmona, defendió que "si este programa no existiera, habría que inventarlo".

Transimitir esfuerzo, respeto y valores

El edil montillano destacó el papel de este proyecto como herramienta para transmitir valores fundamentales como "la cultura del esfuerzo, el respeto hacia las personas mayores y la importancia de nuestras tradiciones y costumbres". Además, Carmona explicó que se trata de "un espacio de aprendizaje mutuo donde no solo aprenden los niños y niñas, sino también las personas mayores".

Por otro lado, el coordinador del programa, Ceferino Hidalgo, señaló que la finalidad principal es "intercambiar experiencias entre quienes vivimos nuestra infancia en los años cincuenta y sesenta y los niños y niñas de hoy". Asimismo, explicó que, más allá de lo que puedan aprender de los menores, "lo importante es lo que intentamos inculcarles para que vivan esta etapa con prudencia", con especial atención al uso responsable de los teléfonos móviles y las redes sociales.

De igual modo, Ceferino Hidalgo destacó el interés que despiertan entre los escolares los relatos sobre la vida cotidiana de otras épocas. "Ellos se sorprenden cuando les contamos cómo eran las cocinas de leña o de picón, o cómo eran nuestras vacaciones. No imaginan que hubiéramos vivido así y, sin embargo, éramos felices", afirmó, subrayando el contraste entre generaciones.

Una experiencia enriquecedora para niños y mayores

Además, esta experiencia también resulta enriquecedora para las personas mayores que participan en ella. Así lo manifestó Conchi García, una de las abuelas implicadas en el programa, quien aseguró que "con los niños nos lo pasamos genial, compartimos nuestras vivencias y ellos nos preguntan muchísimas cosas que te llaman la atención". En esa misma línea, recordó que las diferencias entre épocas se hacen especialmente visibles al hablar de la infancia: "Cuando les contamos a qué jugábamos o cómo era nuestra infancia, se sorprenden muchísimo".

El programa incluye igualmente un cuadernillo de trabajo que servirá de apoyo a estos encuentros y un concurso de cuentos y relatos en el que el alumnado recogerá lo aprendido durante las sesiones. Los textos serán evaluados por un jurado y formarán parte de una publicación final que recogerá las reflexiones y aprendizajes surgidos de esta convivencia intergeneracional.