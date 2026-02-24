El IES Juan de la Cierva de Puente Genil trabaja para ofertar para el próximo curso un ciclo de automatización y robótica

El director del IES Ingeniero Juan de la Cierva de Puente Genil, Ismael Doblas, ha anunciado este martes que su centro está trabajando para contar, de cara al próximo curso académico 2026/27, con un ciclo formativo de grado superior de automatización y robótica industrial.

"Estamos en una fase previa al respecto, hicimos un proyecto, nos llamaron desde el área de Planificación de la Delegación territorial de Desarrollo Educativo y FP, y hablamos con el ciclo formativo afín, que es el de electricidad y electrónica que tenemos aquí, porque hay muchos materiales que son transferibles de un ciclo a otro, ya que son de la misma familia", explicó el director.

Doblas dijo que "nos han transferido los fondos, pero todavía no podemos hincarle el diente hasta aproximadamente el mes de mayo, y esperamos que tenga una gran acogida para el alumnado, de hecho, esperamos contar con entre 20 y 30 alumnos, aunque todavía no nos lo han confirmado, pero en cualquier caso va a tener una gran salida para quien lo estudie y, por supuesto, es bueno para el centro y tiene una transferencia muy alta para los ciclos formativos".

"La idea es que este nuevo ciclo se pueda implementar el próximo curso, lo que pasa es que hasta que no termine el proceso no puedo confirmarlo con total seguridad, pero en ello estamos y estamos a expensas de que nos den el visto bueno. Desde el Ayuntamiento y la Junta están apostando por ayudarnos mucho en la proyección de este ciclo y de mí no depende la implantación, queda un pelín todavía, y tenemos que ser cautos", ha afirmado el director.

Premios del Concurso de Jóvenes Emprendedores

Esta información la ha dado el responsable del centro en el acto en el que la Asociación de Empresarios de Puente Genil, Asojem, ha dado a conocer la relación de ganadores de la tercera edición del Concurso de Jóvenes Emprendedores, que se ha venido desarrollando en este instituto en colaboración con el Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba a través de Fundecor. Se trata de una actividad destinada al fomento de la cultura emprendedora entre el alumnado de los ciclos formativos y bachilleratos de los mencionados centros.

El presidente de Asojem, Manuel Martos, subrayó la calidad de los proyectos presentados a concurso, destacando que todos ellos han estado "muy bien trabajados". "Hemos cubierto con creces la semilla de la cultura emprendedora que está en nuestros jóvenes, ya que a través de las aulas se está fomentando la creación de riqueza y de empresas". Martos dijo que se han presentado 18 proyectos, con unos 30 alumnos participantes entre las dos categorías de mayores y menores de 18 años.

Los premios han tenido una dotación económica de 2.000 euros que revertirán en gastos en empresas de la localidad. "Han sido proyectos tutelados desde Fundecor, y se ha valorado de los mismos su originalidad, la viabilidad económica, su puesta en escena y la repercusión que tendría en la economía local", informó Martos, quien dijo que el primer premio se ha centrado en un proyecto de recados que no sólo tiene un componente logístico, sino también una parte social con apoyo a las personas mayores que no pueden realizarlos por sí mismas. "También el segundo premio permite el apoyo a familias que tienen hijos con algún tipo de necesidad especial de 0 a 6 años, atendiendo a cualquier tipo de discapacidad tanto física como intelectual".

Apoyo a iniciativas vinculadas al territorio

En la misma línea, Rocío Muñoz, vicepresidenta de Fundecor y directora general de Empleabilidad y Emprendimiento de la UCO, señaló que "estamos encantados de apoyar estas iniciativas vinculadas al territorio, como ya lo hacemos con las sedes de los Cudl, y en el concurso hemos visto talento, iniciativa, creatividad, y a jóvenes muy bien preparados junto a equipos directivos que se han implicado, y esto tiene mucho recorrido generando riqueza en el territorio".

Por último, la concejala de Educación, María Delgado, destacó el éxito de una iniciativa que ha conseguido consolidarse,"“y creemos que es muy positiva para fomentar el emprendimiento entre los jóvenes, tan importante para crearles un futuro en Puente Genil".