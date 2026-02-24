EmprendeUCO-Diputación de Córdoba abre plazo hasta el 3 de marzo con salidas a ferias nacionales como novedad.

El programa de fomento del emprendimiento EmprendeUCO-Diputación de Córdoba ha abierto su plazo de inscripción, que permanecerá vigente hasta el próximo 3 de marzo. La iniciativa, organizada por la Universidad de Córdoba (UCO), gestionada por Fundecor y financiada por la Diputación de Córdoba, incorpora este año como principal novedad la salida organizada a ferias y congresos de ámbito nacional.

Esta nueva línea permitirá a proyectos seleccionados en la presente edición, así como a otros consolidados de convocatorias anteriores, acceder a espacios de visibilidad y networking con agentes clave del ecosistema emprendedor nacional. Con ello, el programa evoluciona desde un modelo centrado en formación y tutorización local hacia otro que incorpora proyección externa y posicionamiento estatal.

75 preinscripciones para 25 plazas

El delegado de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba, Félix Romero, ha destacado que esta novedad refuerza la marca de los proyectos incubados y posiciona a la provincia como territorio generador de talento competitivo a nivel nacional. Asimismo, ha subrayado el crecimiento del portal ‘Lánzate a Emprender’, activo gracias a la financiación provincial, y ha valorado la eliminación del límite de edad como factor que consolida el emprendimiento como alternativa profesional viable en cualquier etapa vital.

Hasta el momento, 75 personas se han preinscrito en la convocatoria 2025/2026, superando ampliamente las 25 plazas disponibles, lo que evidencia la demanda sostenida del programa.

112 empresas activas

Desde su puesta en marcha, EmprendeUCO-Diputación de Córdoba ha impulsado la creación de 112 empresas que continúan activas, con más de 320 emprendedores y emprendedoras participantes en sus distintas ediciones.

El vicerrector de Formación Continua, Empleabilidad y Emprendimiento de la UCO, Antonio Arenas, ha señalado que la permanencia de estas empresas demuestra la eficacia del acompañamiento técnico y del modelo de mentorización. “Estas cifras no solo reflejan volumen, sino sostenibilidad y consolidación, un indicador clave en cualquier política pública de fomento del emprendimiento”, ha afirmado.

Con esta nueva edición, el programa refuerza su papel como uno de los referentes provinciales en apoyo al emprendimiento y da un paso más hacia la internacionalización y profesionalización del talento emprendedor cordobés.