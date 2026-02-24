La Diputación de Córdoba lanza la ‘Real Academia del Acento Cordobés’ con motivo del 28F

La Diputación de Córdoba ha presentado hoy la Real Academia del Acento Cordobés (RAAC), una ambiciosa campaña institucional diseñada para poner en valor, celebrar y proteger la riqueza lingüística de la provincia. Bajo el lema Tan nuestro, que es universal, la iniciativa busca transformar el acento cordobés en un patrimonio cultural único y motivo de orgullo para sus ochocientos mil habitantes.

Esta iniciativa, que arranca oficialmente durante la semana de celebración del Día de Andalucía, nace con el objetivo de mantenerse activa durante todo el año. El proyecto se acompañará de una serie de trabajos especializados diseñados para profundizar en las raíces de nuestra habla y dar visibilidad a la diversidad de matices que existen en la provincia. A través de crónicas, reportajes y entrevistas, se buscará documentar y poner rostro a la sabiduría popular que emana del acento cordobés.

La RAAC tiene como misión celebrar el habla en toda su pureza y diversidad, subvirtiendo la idea de un «acento correcto» para elevar el «deje» cotidiano a la categoría de filosofía y sabiduría popular. La imagen central de la campaña es un Séneca contemporáneo y se complementa con una identidad sonora potente, con la prestigiosa voz del periodista cordobés Jesús Vigorra. Por último, la banda sonora fusiona el electronic-dance con toques de flamenco-trap, conectando la tradición cordobesa con la vanguardia musical.

El decálogo del acento cordobés La campaña se articula en torno a un decálogo que define las señas de identidad de la provincia, entre las que destacan: La musicalidad: una /j/ que, lejos de raspar, «acaricia». La apertura: Vocales que se abren «como quien abre un universo». La diversidad: La convivencia del seseo, ceceo y heheo, junto con el yeísmo. La unión: Un reconocimiento a los matices de las ocho comarcas (siete en la provincia y la capital) que conforman una sola voz.

La estrategia de medios abarca desde la publicidad exterior en autobuses y mupis hasta una fuerte presencia en canales digitales como Instagram y TikTok. Además, se han desarrollado piezas específicas para televisión y radio que recorren la geografía del acento, mostrando a ciudadanos de distintos municipios interactuando con su lenguaje propio.

Con esta iniciativa, la Diputación de Córdoba no solo lanza una campaña publicitaria, sino que impulsa un movimiento cultural destinado a que cada cordobés sienta un profundo orgullo al reconocerse en su propia forma de hablar.