La Diputación de Córdoba conmemora el 8M con conciertos, concursos y los Premios Córdoba en Igualdad

La Diputación de Córdoba ha diseñado una amplia programación con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que se celebrará el próximo 8 de marzo e incluye conciertos, concursos y la gala de los Premios Córdoba en Igualdad, además de la colaboración con los ayuntamientos de la provincia en la organización de actividades conmemorativas.

La delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana, Auxiliadora Moreno, ha señalado que el programa comienza el 7 de marzo y se prolongará hasta el mes de junio, reflejando el compromiso de la institución con la eliminación de la discriminación por razón de sexo y la promoción de la igualdad de oportunidades, según informa la institución provincial.

Premios y programación cultural

El acto central tendrá lugar el 8 de marzo, con la gala de entrega de los Premios Córdoba en Igualdad, que reconocerán a mujeres, hombres, colectivos, entidades e instituciones de la provincia que hayan destacado por su trabajo en favor de los derechos de las mujeres y la igualdad.

La programación se iniciará el 7 de marzo con el espectáculo-concierto Amor de mis entrañas. La mujer canta a Lorca en el salón de actos de la Diputación, una propuesta que busca visibilizar la diversidad en el amor, fomentar la empatía y reforzar la igualdad de género.

El calendario continuará el 22 de abril con el concierto del quinto Concurso Nacional de Interpretación de Obras de Mujeres Compositoras y culminará el 16 de junio con la entrega de premios del undécimo concurso de dibujos y relatos cortos ‘8 de marzo por la igualdad’.

Además, la institución provincial respaldará económicamente las actividades organizadas en los municipios y distribuirá material promocional dentro de la campaña conjunta de las diputaciones andaluzas.

Campaña andaluza: foco en el fenómeno ‘tradwife’

La Diputación de Córdoba se ha sumado a la campaña institucional impulsada por las ocho diputaciones andaluzas bajo el lema La receta 8M: Recuerda lo que tanto nos costó conseguir, que este año pone el foco en el fenómeno denominado ‘tradwife’ o esposa tradicional.

Moreno ha explicado que esta tendencia, difundida en redes sociales y plataformas digitales, promueve una imagen idealizada de la vida doméstica basada en la dependencia económica de la pareja y la dedicación exclusiva al hogar y los cuidados. "Idealizar modelos que sitúan a las mujeres fuera de los espacios de decisión económica y pública puede suponer un retroceso en los avances logrados en igualdad, autonomía y derechos", ha advertido la diputada.

Las diputaciones han trasladado su preocupación en un manifiesto conjunto en el que recuerdan que, pese a los avances alcanzados, persisten brechas en empleo, salarios, corresponsabilidad y violencia de género.

La campaña contará con recursos audiovisuales y materiales divulgativos que incorporan testimonios, memoria histórica y datos para contextualizar los riesgos de la dependencia económica, al tiempo que reivindican la igualdad como valor democrático y herramienta de cohesión social y territorial.