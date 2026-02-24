Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

‘Good Burger Fest’: cita para los amantes de las hamburguesas en Lucena

El municipio cordobés repite evento gastronómico coincidiendo con el 28F

Imagen de una hamburguesa

Imagen de una hamburguesa / ARCHIVO

María Roso

El municipio cordobés de Lucena repite como punto neurálgico para amantes de las hamburguesas con una nueva edición, y ya son cuatro, del Good Burger Fest, coincidiendo con el festivo autonómico por el Día de Andalucía. El festival se instalará durante cuatro jornadas, del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Caseta Municipal de la localidad cordobesa, cedida por el Ayuntamiento de Lucena para la ocasión.

Cinco hamburguesas gourmet

En la cita de este año participan los siguientes locales: Barbas, Fonxo´s, Kalma Chicha, King Kong Burger y Lou Burger Street Food. Todas ellas han preparado recetas exclusivas para este evento culinario. Y como complemento, un puesto para comprar patatas fritas o nachos.

Además, el postre lo pondrá Alex de Luna Cheesecake, con sabores tan de moda como el lotus, pistacho, kínder o Kit Kat.

El espacio del festival de la hamburguesa de Lucena cuenta con espectáculos y actividades para niños y adultos, animación infantil y fotomatón.

Noticias relacionadas y más

Horarios del ‘Good Burger Fest’

El festival se desarrollará el jueves 26 de febrero y viernes 27 de febrero, en horario de  de 20.00 a 01.00 horas; el sábado 28 de febrero en dos turnos, de 13.00 a 17.00 y de 20.00 a 02.00 horas, y el domingo 1 de marzo de 13.00 a 17.00 horas.

