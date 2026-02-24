COMER EN CÓRDOBA
‘Good Burger Fest’: cita para los amantes de las hamburguesas en Lucena
El municipio cordobés repite evento gastronómico coincidiendo con el 28F
El municipio cordobés de Lucena repite como punto neurálgico para amantes de las hamburguesas con una nueva edición, y ya son cuatro, del Good Burger Fest, coincidiendo con el festivo autonómico por el Día de Andalucía. El festival se instalará durante cuatro jornadas, del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Caseta Municipal de la localidad cordobesa, cedida por el Ayuntamiento de Lucena para la ocasión.
Cinco hamburguesas gourmet
En la cita de este año participan los siguientes locales: Barbas, Fonxo´s, Kalma Chicha, King Kong Burger y Lou Burger Street Food. Todas ellas han preparado recetas exclusivas para este evento culinario. Y como complemento, un puesto para comprar patatas fritas o nachos.
Además, el postre lo pondrá Alex de Luna Cheesecake, con sabores tan de moda como el lotus, pistacho, kínder o Kit Kat.
El espacio del festival de la hamburguesa de Lucena cuenta con espectáculos y actividades para niños y adultos, animación infantil y fotomatón.
Horarios del ‘Good Burger Fest’
El festival se desarrollará el jueves 26 de febrero y viernes 27 de febrero, en horario de de 20.00 a 01.00 horas; el sábado 28 de febrero en dos turnos, de 13.00 a 17.00 y de 20.00 a 02.00 horas, y el domingo 1 de marzo de 13.00 a 17.00 horas.
