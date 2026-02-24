Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Banderas de AndalucíaAccidente en AdamuzLeones ZoológicoOposiciones de bombero'Tríada monumental'Crimen c/LojaCentros comerciales 28-FIván AniaHoteles
instagramlinkedin

Educación

El colegio Antonio Machado de Lucena seguirá sin comedor escolar: el Ayuntamiento rescinde el contrato con la adjudicataria

El Consistorio recurrirá a un contrato menor para acabar las obras

Vista del colegio Antonio Machado de Lucena.

Vista del colegio Antonio Machado de Lucena. / Manuel González

Manuel González

Manuel González

Lucena

Cuatro meses después del inicio oficial de las obras, cuyo plazo de ejecución comprendía dos meses, el Ayuntamiento de Lucena ha firmado el decreto de resolución del contrato correspondiente a la construcción del comedor escolar en el interior del colegio Antonio Machado. En un principio, el Consistorio otorgó esta actuación por 159.000 euros, IVA aparte, a la empresa Ventanas Almería 03. Desde el equipo de gobierno, tras conocer de informes técnicos municipales y la propuesta emitida por la dirección facultativa, esgrimen "incumplimientos graves" por parte de la adjudicataria.

Por el momento, sólo ha sido certificado el 50% de los trabajos y el director de obra, un arquitecto externo, emite este martes el dictamen definitivo.

Escasos medios y seguridad labor

La concesionaria de la intervención solicitó una prórroga de un mes, expirada igualmente sin acreditar los compromisos contractuales. Aparte, desde el Ayuntamiento aluden a otras vulneraciones relativas a la dotación de los medios materiales y humanos y en el ámbito de la seguridad laboral.

La concejala de Educación, Miriam Ortiz, ha revelado que "muchos albañiles trabajando no ha habido allí nunca" y, asimismo, "no había una marcha" con un ritmo adecuado en la realización de los trabajos.

Recurrirán a un contrato menor para acabar la obra

El gobierno local "confía" en obtener la autorización pertinente para acabar la actuación con un contrato menor, eludiendo, en consecuencia, una nueva licitación que implicaría períodos temporales más extensos.

Noticias relacionadas y más

En cualquier caso, se antoja inevitable que este servicio complementario concluya un segundo curso académico en las instalaciones provisionales, alquiladas por el Ayuntamiento, en la calle del Bronce, en las inmediaciones del recinto educativo. De media, cada jornada, unos 90 estudiantes participan de esta cobertura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Javier Fernández se proclama en Villanueva de Córdoba nuevo campeón de España cortando jamón
  2. Almodóvar del Río se opone al permiso de investigación para reabrir la mina de Calamón
  3. La Junta de Andalucía pone en marcha un estudio sobre la Autovía del Olivar entre Cabra y el enlace con la N-432 para abordar mejoras
  4. La Junta recibe nueve ofertas de empresas interesadas en la mejora de la carretera que conecta Córdoba y Jaén
  5. La Diputación pide a la Junta que paralice todos los proyectos de plantas de biogás en la provincia de Córdoba
  6. Seis acusadas se enfrentan a 17 años de cárcel por agredirse con lanzas en el Infanta Margarita de Cabra
  7. La mina Oropesa de Fuente Obejuna integrará un horno de fundición de estaño en Cáceres
  8. De Gerendiain a Córdoba: Teresa tiene 52 años y busca a su madre biológica en San Sebastián de los Ballesteros

Servicios Sociales y el Colegio de Trabajo Social refuerzan la atención a los afectados por las inundaciones

Servicios Sociales y el Colegio de Trabajo Social refuerzan la atención a los afectados por las inundaciones

Un programa municipal refuerza el vínculo entre mayores y escolares de Montilla

Un programa municipal refuerza el vínculo entre mayores y escolares de Montilla

UPA Andalucía y la Diputación de Huelva reparten más de 2.000 tarrinas de fresas en Adamuz

UPA Andalucía y la Diputación de Huelva reparten más de 2.000 tarrinas de fresas en Adamuz

Nieto exige "pulcritud" en la instrucción del accidente de Adamuz para garantizar el resarcimiento a las víctimas

Nieto exige "pulcritud" en la instrucción del accidente de Adamuz para garantizar el resarcimiento a las víctimas

El colegio Antonio Machado de Lucena seguirá sin comedor escolar: el Ayuntamiento rescinde el contrato con la adjudicataria

El colegio Antonio Machado de Lucena seguirá sin comedor escolar: el Ayuntamiento rescinde el contrato con la adjudicataria

EmprendeUCO-Diputación de Córdoba abre plazo hasta el 3 de marzo con salidas a ferias nacionales como novedad

‘Good Burger Fest’: cita para los amantes de las hamburguesas en Lucena

‘Good Burger Fest’: cita para los amantes de las hamburguesas en Lucena

Un convenio impulsa la esterilización y el control de 27 colonias felinas en Montilla

Un convenio impulsa la esterilización y el control de 27 colonias felinas en Montilla
Tracking Pixel Contents