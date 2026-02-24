El colegio Antonio Machado de Lucena seguirá sin comedor escolar: el Ayuntamiento rescinde el contrato con la adjudicataria

Cuatro meses después del inicio oficial de las obras, cuyo plazo de ejecución comprendía dos meses, el Ayuntamiento de Lucena ha firmado el decreto de resolución del contrato correspondiente a la construcción del comedor escolar en el interior del colegio Antonio Machado. En un principio, el Consistorio otorgó esta actuación por 159.000 euros, IVA aparte, a la empresa Ventanas Almería 03. Desde el equipo de gobierno, tras conocer de informes técnicos municipales y la propuesta emitida por la dirección facultativa, esgrimen "incumplimientos graves" por parte de la adjudicataria.

Por el momento, sólo ha sido certificado el 50% de los trabajos y el director de obra, un arquitecto externo, emite este martes el dictamen definitivo.

Escasos medios y seguridad labor

La concesionaria de la intervención solicitó una prórroga de un mes, expirada igualmente sin acreditar los compromisos contractuales. Aparte, desde el Ayuntamiento aluden a otras vulneraciones relativas a la dotación de los medios materiales y humanos y en el ámbito de la seguridad laboral.

La concejala de Educación, Miriam Ortiz, ha revelado que "muchos albañiles trabajando no ha habido allí nunca" y, asimismo, "no había una marcha" con un ritmo adecuado en la realización de los trabajos.

Recurrirán a un contrato menor para acabar la obra

El gobierno local "confía" en obtener la autorización pertinente para acabar la actuación con un contrato menor, eludiendo, en consecuencia, una nueva licitación que implicaría períodos temporales más extensos.

En cualquier caso, se antoja inevitable que este servicio complementario concluya un segundo curso académico en las instalaciones provisionales, alquiladas por el Ayuntamiento, en la calle del Bronce, en las inmediaciones del recinto educativo. De media, cada jornada, unos 90 estudiantes participan de esta cobertura.