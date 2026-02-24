Cabra insta a la Junta a restaurar la colada del Camino de Castro y a la CHG a actuar en el arroyo Granadillo

El Pleno del Ayuntamiento de Cabra ha dado luz verde, con el respaldo unánime de todos los grupos políticos, a la moción presentada por el PSOE para abordar de forma integral la situación en la que se encuentra la colada del Camino de Castro y los graves problemas de inundaciones que genera el arroyo Granadillo en el entorno de Llano Franco.

Esta iniciativa busca poner fin a una problemática histórica que afecta a la seguridad y accesibilidad de numerosos vecinos y explotaciones agrícolas de la zona y que, en las dos semanas del tren de borrascas pasadas, se ha visto agravada para poner fin al progresivo deterioro de la citada vía pecuaria, lo que dificulta el tránsito y la convivencia diaria, y más cuando el punto más crítico reside en el comportamiento hidráulico del arroyo Granadillo, que no desemboca directamente en el río Cabra, sino que vierte sus aguas en una acequia de riego tradicional.

En los episodios de lluvias intensas como las mencionadas, la acequia se desborda, utilizando la vía pecuaria como "aliviadero" natural, lo que provoca daños en cultivos, viviendas y en el propio camino de carril de riego Llano Franco.

Unanimidad por la que el Consistorio instará formalmente a la Junta de Andalucía, la restauración y puesta en valor de la Colada del Camino de Castro, garantizando su correcta delimitación y uso como camino rural seguro y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la redacción de un proyecto técnico para construir un nuevo cauce directo que reconduzca el arroyo Granadillo hacia el río Cabra, eliminando así el riesgo de desbordamientos en la acequia. A la entidad propietaria de la acequia se solicitará el arreglo inmediato de la infraestructura para evitar vertidos accidentales hacia la vía pecuaria.

Un parque multiaventura en la Fuente del Río o en el pinar del Tren del Aceite

Otras mociones aprobadas con el respaldo de todos los grupos fueron una de Unidad Vecinal Egabrense (Uvega) para estudiar la viabilidad de un parque de multiaventura en el entorno de la Fuente del Río o el pinar del Tren del Aceite, buscando financiación a través de los fondos Next Generation EU y una segunda de Vox, para estudiar la viabilidad técnica y económica para dotar de una cobertura de la pista deportiva ubicada en la avenida Isla Galiano.

Una cuarta moción, que salió adelante con los votos de PSOE y PP y el voto en contra de Vox, fue una iniciativa de Uvega para actualizar la planificación y ejecución de una red de carriles bici.

Distinciones

En el ámbito de las distinciones, se aprobaron por unanimidad dos reconocimientos significativos. Uno, tras darse por concluido el expediente, proceder a la concesión de la distinción de hijo adoptivo al periodista deportivo madrileño Manolo Lama, hijo de egabrenses, por su trayectoria profesional y los sólidos vínculos afectivos, familiares y sociales que le unen a la ciudad de Cabra.

El segundo reconocimiento, a instancias de la delegación municipal de Seguridad Ciudadana y Tráfico, otorgar la Medalla de Reconocimiento de la Policía Local a José Luis Puertas Terán, inspector jefe de la comisaría de Lucena-Cabra, por su estrecha coordinación con el cuerpo local, especialmente en la protección de víctimas de violencia de género a través del sistema Viogén.

En el apartado económico, se dio cuenta del informe de Intervención sobre el cuarto trimestre de 2025 en el que se confirma que el Consistorio cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria. La deuda viva a 31 de diciembre se situó en 5.361.173,60 euros, lo que representa apenas un 22,81% de los ingresos corrientes consolidados, una cifra muy alejada de los límites de riesgo financiero.

Consejo Local del Deporte

Entre otros asuntos, y por unanimidad, se respaldó la propuesta del delegado municipal de Deportes de la creación del Consejo Local del Deporte, tras la disolución el 31 de diciembre de 2024 del Patronato Municipal de Deportes.

También salió adelante una declaración institucional con motivo el próximo 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, suscrita por el Partido Popular, PSOE, Uvega y las asociaciones de mujeres, por la que se reafirma el compromiso municipal con políticas de igualdad transversal y refuerzo educativo. Declaración a la que no se sumó Vox.